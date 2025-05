Succo d’arancia sempre più caro, qual è il motivo?

Il prezzo del succo d’arancia è in costante aumento da alcuni anni e a incidere sono diversi fattori. Vediamo anche come risolvere.

Tra i tanti alimenti che negli ultimi anni hanno subito una evidente impennata del prezzo troviamo anche il succo d’arancia. Simbolo di una colazione o di uno spuntino sano, rischia così di finire tra gli alimenti di cui faremo sempre più a meno se la tendenza resterà questa. O, comunque, si finirà per acquistare prodotti a basso costo e di marche sconosciute.

Ma perché il prezzo del succo d’arancia sta aumentando?

Come riporta Pronto bolletta, tra le cause principali dell’aumento del prezzo del succo d’arancia troviamo anche in questo caso i cambiamenti climatici. Nel 2022, la produzione di arance ha subito gravi contraccolpi sia negli Stati Uniti che in Brasile a causa di eventi climatici estremi. A ciò si aggiunge l’inverdimento degli agrumi, una malattia batterica diffusa dagli insetti psillidi, che rende i frutti amari e inutilizzabili, fino alla morte degli alberi.

Un altro problema ricorrente in questi anni è il rincaro dei prezzi energetici. Alcune aziende stanno provando a mitigare questo problema: è il caso, in Sicilia, dell’azienda OrtoGel, che sta utilizzando energia da fonti rinnovabili e una economia circolare.

Quanto è aumentato il costo del succo d’arancia

Nel 2024, i futures del succo d’arancia hanno raggiunto livelli record, superando i 450 dollari per libbra, con un aumento del 77% rispetto all’anno precedente.

Uno dei paesi che ha subito i rincari peggiori è la Svizzera: un litro di succo d’arancia è salito da 1,90 a 2,60 franchi, che si traduce in un aumento del 37%.

Come risolvere?

Il modo migliore per risolvere il costante aumento dei prezzi del succo d’arancia è:

Diversificare le fonti di vitamina C, optando anche per altri frutti come kiwi o fragole. E, in caso di carenze importanti, soprattutto nel periodo invernale, anche integratori;

Acquistare prodotti locali;

Tenere d’occhio le offerte dei vari supermercati.

