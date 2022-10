Suburraeterna: qual è la trama dello spin-off di Suburra

Suburra è una fortunata serie tv di Netflix, considerabile l’alter ego di Gomorra di Sky, visto che parla della criminalità in quel di Roma. Sebbene con maggior intrecci con la politica. Un racconto romanzato della cosiddetta “zona grigia” che governa la Capitale. E’ durata 3 stagioni e si è conclusa ad ottobre 2020. Come speravano i fan, ci sarà uno spin-off: Suburraeterna, sempre targata Netxflix.

Vediamo di seguito qual è la trama di Suburraeterna e quando uscirà.

La trama di Suburraeterna

Come riporta Tvserial, Suburraeterna riparte da dove è finita Suburra. A Roma, nel 2011, il governo è in crisi, il Vaticano vive fibrillazioni interne e ci sono le proteste in piazza.

Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) cerca di raccogliere l’eredità di Samurai, insieme a Badali (Emmanuele Aita), Adelaide (Paola Sotgiu) e Angelica (Carlotta Antonelli), rimaste a capo degli Anacleti. Ma anche di Nadia (Federica Sabatini).

Se Aureliano (Alessandro Borghi) è morto, Spadino (Giacomo Ferrara) è sparito dalla circolazione. Ma sarà costretto a tornare in servizio per evitare che la sua famiglia venga messa in pericolo. Dovrà però trovare nuovi alleati, anche impensabili.

Suburraeterna quanti episodi sono

Suburraeterna sarà costituita da 8 episodi. Scritti da Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli (anche Head Writer), Camilla Buizza, Marco Sani, Andrea Nobile e Giulia Forgione.

Alla regia invece troviamo Ciro D’Emilio per i primi 4 episodi, mentre Alessandro Tonda dirige i restanti 4.

Ricordiamo comunque che Suburraeterna è tratta dall’opera letteraria Suburra, scritta da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. I quali hanno curato anche lo story editing, per fare in modo che non si discosti troppo dal testo. L’editore è Einaudi.

Chi c’è in Suburraeterna di Suburra

Nello spin-off ritroveremo diversi personaggi protagonisti di Suburra, sopravvissuti:

Giacomo Ferrara interpreterà ancora Spadino

Filippo Nigro sarà il politico arrivista Amedeo Cinaglia

Carlotta Antonelli sarà la moglie di Spadino Angelia

Federica Sabatini interpreterà Nadia, compagna del defunto Aureliano

Suburraeterna quando andrà in onda

Lo spin-off di Suburra dovrebbe andare in onda nel 2023. Non c’è ancora una data precisa, ma presumibilmente dovrebbe arrivare nei primi di autunno. Sebbene nello stesso periodo dovrebbe anche arrivare quella attesissima di Squid game 2. Dunque potrebbe trattarsi di ottobre.

