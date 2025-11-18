Stress? Ne soffrono anche le piante e ora possiamo rilevarlo

Un gruppo di ricerca progetta un sensore a base di idrogel per il monitoraggio in tempo reale del perossido di idrogeno presente nelle foglie

Insetti infestanti, siccità, temperature estreme e infezioni sono tutte cause di stress per le piante; in risposta, esse producono perossido di idrogeno (H2O2), un composto chimico che noi usiamo come disinfettante o candeggiante, ma che serve anche come segnale tra le cellule vegetali per l’attivazione dei loro meccanismi di difesa.

Rilevare rapidamente tale produzione sarebbe molto utile per prevenire ulteriori danni e curare efficacemente le piante, in particolare al fine di massimizzare i raccolti anche in condizioni ambientali difficili. Purtroppo i sistemi attuali per individuare l’H2O2 richiedono la rimozione di parti vegetali e procedimenti in più passi oppure l’esame di cambiamenti nella fluorescenza (tramite kit chiamati Amplex Red Assay), che però può essere confusa con la clorofilla.

Piante e stress: il sensore che lo rileva

Ecco quindi che ha suscitato interesse un recente progetto che, unendo esperti sia nel settore della microbiologia che in quello dell’elettronica, ha portato alla creazione di un sensore elettrochimico applicabile a mo’ di cerotto alle foglie e in grado di rilevare velocemente e con precisione gli “SOS” inviati dalle nostre amiche verdi.

