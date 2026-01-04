Strage di Crans Montana: cosa non torna

Ricostruiamo cosa è accaduto a Capodanno nel locale di Crans Montana, in Svizzera, e cosa non torna.

Il bilancio complessivo della tragedia al locale svizzero di Crans Montana è attualmente di 121 feriti e di 40 deceduti, stando ai numeri diffusi dalle autorità elvetiche. Non mancano italiani: tre morti e 14 feriti.

Indagati i gestori ‘Le Constellation’: Jacques Moretti e Jessica Maric. Sono accusati di omicidio, lesioni e incendio a titolo colposo. I quali ritengono che tutto fosse a norma e che era stato sottoposti a 3 controlli negli ultimi 10 anni.

La struttura si è infiammata troppo facilmente. Non erano presenti uscite di sicurezza, la porta era stretta e l’unica via di fuga era una scala.

La strage al locale di Crans Montana è stata voluta?

Ma sono troppe le cose che non tornano. Molto interessante è il video di Greg Garage su TikTok, che evidenzia vari aspetti piuttosto inquietanti.

@radiogreg_atpc

STRAGE IN SVIZZERA CRANS MONTANA. TUTTO ORGANIZZATO. Www.radiogreg.info #ilgreg #radiogreg #svizzera🇨🇭 #incidente #rito

♬ suono originale – RADIOGREG

