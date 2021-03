Si parla spesso di discriminazioni tra uomini e donne sul lavoro. Così come di femminicidio. Ma la discriminazione passa anche per la Toponomastica.

Un fatto che potrebbe sembrare marginale, ma che non lo è. Visto che, in fondo, l’intitolazione di vie, piazze e corsi riflette bene la storia di una città, di un paese.

Per esempio, al Sud tante strade sono intitolate a chi ha perpetuato abusi e violenze sulla popolazione locale (ne ho parlato qui). Mentre per i personaggi importanti a livello locale ne sono dedicate molte meno.

Ma al di là di questo discorso, che può essere confuso col campanilismo o col revisionismo, torniamo ad un altro aspetto della toponomastica italiana: la scarsissima presenza di donne alle quali sono state intitolate strade o piazze.

Ecco il quadro desolante.

Strade intitolate a donne in Italia ancora troppo poche

Come sottolinea a LaRepubblica Maria Pia Ercolini , insegnante di geografia in pensione e presidente dell’Associazione toponomastica femminile (Tf) che ha fatto di questa battaglia nel 2014 una vera e propria associazione:

Ogni 100 vie e piazze dedicate a uomini poco più di sette sono intitolate a protagoniste femminili, di cui il 50-60% è rappresentato da madonne, sante e martiri. È un gap di genere impietoso e impensabile da colmare quello che si gioca per le strade del nostro paese, una lotta per la parità che se non può aspirare a un riequilibrio sostanziale dei generi, può puntare però al raggiungimento della “consapevolezza del gap