Buddha paffuto e sorridente? Un fake occidentale: ecco com’è davvero

Ricostruiamo la storia di Buddha e come era davvero nella realtà. E chi è invece la figura con cui siamo abituati a pensarlo.

In genere siamo abituati a vedere una raffigurazione del Buddha con un corpo tondeggiante, una pancia prominente, il volto sorridente e allegro. Ma si tratta di una raffigurazione errata prodotta dall’Occidente. Quel personaggio, infatti, non è il Buddha e quest’ultimo aveva tutt’altro aspetto.

Quella raffigurazione è invece di Budai, un monaco che si presume essere esistito nel X secolo d. C. Ecco la storia di Budai e com’era davvero il Buddha.

La storia di Buddha e come era davvero

Come spiega Il Giornale, il Buddha è realmente esistito e si tratterebbe di Siddharta Gautama, nato nel VI secolo a. C. in un paese sito al confine fra Nepal e India. La sua era una famiglia di ceto nobile e molto ricca, e apparteneva al clan Sakya.

Tuttavia, egli non si sentiva a proprio agio col modo di vivere agiato e così decise di scappare quando aveva 29 anni, iniziando a vagabondare. Una storia che in fondo possiamo riscontrare in diversi santi del cattolicesimo.

Durante la sua vita, sopportò numerosi digiuni per giungere alla condizione di “risveglio” (Buddha significa proprio risveglio in sanscrito). Non a caso, nelle raffigurazioni realistiche, appare molto magro, addirittura flessuoso, con un aspetto nobile e fiero. Non certo il paffuto Buddha che siamo abituati a pensare e vedere noi occidentali.

Inoltre, viene raffigurato con le gambe incrociate e la mano destra alzata a livello della spalla, con il palmo rivolto verso l’esterno. Come a impartire una benedizione.

Foto di Marisa04 da Pixabay

La storia di Budai

E veniamo ora a Budai, il monaco che in Occidente viene scambiato con Buddha. Visse nel corso del X secolo d. C. ed è legato alla tradizione popolare cinese. La confusione con Siddharta Gautama non è del tutto casuale: anche Budai raggiunse l’illuminazione, passando, proprio come il primo, da una vita agiata a una di ascesi. Meritandosi l’appellativo di Buddha.

Foto di Alexa da Pixabay

