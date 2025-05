Stellantis parla napoletano: chi è il nuovo Ceo Antonio Filosa

Vediamo chi è il nuovo Ceo di Stellantis Antonio Filosa e quali sfide di rilancio lo attendono.

Stellantis parla napoletano. Certo, è un po’ una forzatura, visto che di napoletano c’è solo la città di nascita del nuovo Ceo Antonio Filosa: Castellammare di Stabia. Ma per il resto, il gruppo nato dall’annessione di FCA (ex Fiat) a Peugeot di napoletano, ma soprattutto, di italiano ha ormai ben poco.

Filosa, stabiese di origine, è poi cresciuto a Ostuni, in Puglia, per poi lavorare molto oltreoceano, dividendosi tra Brasile e Stati Uniti d’America. In 25 anni ha visto tutti i passaggi del Lingotto, oggi inglobato in un mega gruppo franco-italo-tedesco-americano e di recente pure cinese, grazie all’ingresso di Leapmotor. Dunque, il classico spezzatino come si confà oggi per le grandi multinazionali che cercano di competere con altri agglomerati internazionali.

Un’operazione partita da Cesare Romiti negli anni ’90, accelerata da Marchionne e conclusa da Tavares. Tanti passaggi che hanno visto sempre più il gruppo automobilistico concentrarsi sulla finanza anziché sulle auto. Non a caso, ci sono modelli che si accavallano e brand che si somigliano tra loro. Tanto che alcuni sono e saranno sacrificati.

Ma vediamo chi è Antonio Filosa e quali sfide lo attendono.

Chi è Antonio Filosa, nuovo Ceo Stellantis

Come riporta Il Giornale, Antonio Filosa è nato a Castellammare di stabia è nato il 17 agosto di 53 anni fa, risiede nel Michigan, dalle parti di Auburn Hills, non lontano dal quartier generale (ex Chrysler ed ex Fca) di Stellantis Nord America. Una posizione strategica e simbolica, visto che Detroit, come noto la «Città dei motori» sempre più in crisi, è a una mezz’oretta di macchina.

Tifoso del Napoli ma anche del Clube Atlético Mineiro data la sua permanenza per anni nel paese carioca, si è laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, conseguendo poi successivamente l’Executive Mba alla Fundação Dom Cabral, in Brasile.

E’ considerato un profondo conoscitore delle dinamiche industriali, virtù alla quale affianca l’attenzione per la forza lavoro. Chi lo conosce lo dipinge come un leader carismatico ma anche attento all’ascolto e al confronto. Ritenendolo più aperto e flessibile del predecessore Carlos Tavares. Al quale viene riconosciuto invece un carattere da Giano bifronte: benevolo, padre di famiglia da un lato, ma anche dittatoriale con poco spazio al confronto dall’altro.

Dice di lui Edoardo Pavesio, presidente del gruppo Sila, multinazionale che produce comandi cambio per auto, con 1.300 dipendenti, appartenente alla neonata Vehicle Valley Piemonte:

Sono contento della sua nomina (…) di lui ho apprezzato leadership, competenza, professionalità e la marcata italianità. Ovunque è andato ha fatto un buon lavoro (…) Filosa pone l’accento su solidi rapporti con fornitori e dipendenti, come evidenziato durante una recente riunione del North American Supplier Advisory Council

Antonio Filosa è stato anche in contatto con Sergio Marchionne nell’ultimo periodo della sua vita. Dal 2016, poco più che 40enne, ha ricoperto l’incarico di responsabile per il gruppo del mercato in Argentina, facendo parte del gruppo di giovani che il dottor Marchionne stimava. Il Ceo sarebbe morto due anni dopo.

Quali sfide lo attendono?

Stima e frasi di convenienza a parte, quali sono le sfide che attendono Antonio Filosa alla guida di Stellantis? Sicuramente raccoglie un’eredità pesantissima, con il sistema produttivo italiano da ricostruire e marchi come Maserati e Lancia da salvare.

C’è poi il fronte americano, entrato in crisi, secondo gli esperti del settore, a causa della gestione Tavares, Filosa, al quale il presidente John Elkann ha affidato la responsabilità nell’ottobre 2024, sta via via ricucendo i rapporti con i concessionari, in difficoltà perché strapieni di scorte, le autorità e il sindacato Uaw. Qualche miglioramento già gli viene riconosciuto.

Il lavoro da fare è tanto, in un contesto di grosse difficoltà generali per l’automotive. Il suo successo se lo augurano anche gli operai dei pochi stabilimenti rimasti in Italia.

