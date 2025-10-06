Stefano Amato, che fine ha fatto l’interprete dell’Amico del protagonista

Stefano Amato è stato un attore caratteristica e generico attivo in tutti gli anni ’70, poi trasferitosi a Madrid come informatico.

Il Cinema italiano, come noto, ha prodotto tanti caratteristi e generici che hanno lasciato il segno per quanto abbiano interpretato personaggi marginali e minori. Spesso, addirittura, la loro interpretazione resta tra le poche cose che si ricordano di un determinato film.

Di molti attori, però, si sa poco o nulla riguardo la loro biografia e su che fine abbiano fatto. Si pensi al caso di Andrea Azzarito, il cui video troverete al termine.

In questa sede parliamo invece di Stefano Amato, attore molto attivo per tutto l’arco degli anni 70, che in genere ricopriva sempre il ruolo dell’amico del protagonista. Ora compagno di scuola, ora compagno del tempo libero, ora soldato nel servizio di leva.

Il tutto, sempre mettendo alla berlina adulti e istituzioni e in genere collaborando con il protagonista per la riuscita di un determinato scopo e fantasticando su qualche bella ragazza o donna matura di turno.

Non sono poi mancati ruoli da protagonista o comunque più complessi, per quanto comunque molto rari.

Ripercorriamo la sua storia.

La storia di Stefano Amato

Stefano Amato nasce a Roma l’8 aprile 1957. Si avvicina al Cinema in un modo del tutto particolare, lontano dai soliti schemi: nessun provino o avvistamento da parte di un regista mentre svolgeva qualche professione, magari in strada. Come capitato a tanti.

Semplicemente, Stefano viene notato quando era ancora studente in un liceo romano, giacché la sua insegnante, nonché talent scout per caso, era la moglie di Salvatore Samperi. Un regista la cui filmografia sarà caratterizzata da film apparentemente semplici, oggi si direbbe bi muvi, ma che in realtà trattavano il tema del disfacimento della società italiana, anche e soprattutto all’interno delle mura domestiche.

La sua pellicola più nota resta Malizia, del 1973, che ergerà a ruolo di Sex simbol di livello internazionale Laura Antonelli e che vede nel cast anche lo sfortunato Alessandro Momo che morirà di lì a poco. Mentre tra gli ultimi lavori annoveriamo popolari fiction per Canale 5 come Il sangue e la rosa (2008) e L’onore e il rispetto (2006 e 2009).

Tornando a Stefano Amato, l’esordio giungerà però con un altro regista: Gianfranco Parolini, nel film È tornato Sabata, hai chiuso un’altra volta! (1971). Film afferente al genere Spaghetti western, inserito sette anni dopo tra i 50 peggiori di sempre in un libro, posizionandosi trentaquattresimo.

I film con Stefano Amato

Inizierà così la carriera di attore per Stefano Amato, che coprirà tutti gli anni 70: dal 1971 al 1979. I due film successivi sono proprio con Samperi: il succitato Malizia e Peccavo veniale, entrambi del genere commedia sexy, il quale iniziava in quegli anni a prendere il volo.

Amato era molto richiesto poiché il suo aspetto fisico era piuttosto accattivante e bene si contrapponeva al protagonista di turno, solitamente belloccio e intraprendente: capelli rossi, corporatura grassoccia e impacciato. Non compariva molto in scena ma il suo personaggio concedeva spesso battute taglienti e divertenti.

Le due eccezioni a questo canovaccio sono due film: “Dimmi che fai tutto per me“, di Pasquale Festa Campanile, del 1976, con Johnny Dorelli. E La prova d’amore, del 1974, diretto da Tiziano Longo.

Nel primo film interpreta Mino Salmarani, figlio del protagonista. Ispirato a un romanzo, il film vanta autori di tutto rispetto: alla regia troviamo Pasquale Festa Campanile, mentre alla sceneggiatura Castellano e Pipolo.

Nel secondo interpreta il personaggio di Rollo. Il film, diretto da Tiziano Longo, miscela le caratteristiche tipiche di una commedia scollacciata, con temi politici e di cronaca.

La sua carriera attoriale non spiccherà mai definitivamente il volo e si ritirerà dalle scene nel 1979, con l’ultimo film “Dove vai se il vizietto non ce l’hai?“, regia di Marino Girolami (1979). Una simpatica commedia sexy con Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Mario Carotenuto. Dello stesso anno è anche L’insegnante balla con tutta la classe, sempre con questi attori ma anche un protagonista assoluto del genere: Lino Banfi.

Stefano Amato oggi che fine ha fatto?

Di lui si perdono le tracce e si sa solo che sia morto a Madrid dove lavorava come informatico, il primo febbraio 2005. Dunque a soli 47 anni. E’ sepolto al cimitero del Laurentino. A quanto pare non aveva molto piacere di parlare del suo passato di attore e avesse rifiutato anche di essere intervistato dal programma Stracult.

In un post del 2020, di lui su un forum scrivono:

Sono stato uno dei suoi compagni di squadra alla Microsoft Spain a Madrid (Tres Cantos) dal 1993 al 1995 circa. Ha lavorato come supporto tecnico per Microsoft Access. Nessuno conosceva il suo precedente lavoro di attore e molti non gli credevano finché non lo abbiamo visto apparire in alcuni dei suoi film. Successivamente ha lavorato presso Digital Research a Madrid

