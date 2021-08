Statua della Madonna somiglia a vagina: il caso Social

L’arte moderna spesso fa discutere, poiché tenta di superare i tradizionali canoni estetici e dare una visione nuova ed estremamente personale dell’autore. Anche se si tratta della statua della Madonna.

E’ diventato un caso quello della statua della Madonna dei naviganti che si trova a Santa Teresa Gallura ed è stata realizzata dalla scultrice Maria Scanu. La quale sta facendo scalpore sui Social da quando il gruppo Facebook “Sardegna Che Passione” ne ha pubblicato la foto.

La foto della Madonna che somiglia ad una vagina è finito pure sul forum Reddit.

In effetti la somiglianza è imbarazzante e divide le persone, tra scandalisti e quanti ci trovano un significato.

Cerchiamo di capirne di più.

Statua della Madonna che somiglia a vagina dove si trova

Foto da Cagliaripad.it

Come detto, la statua che sta facendo tanto discutere si trova a Santa Teresa Gallura, che, come riporta Wikipedia, è un comune italiano di 5.107 abitanti in provincia di Sassari nella zona omogenea Olbia-Tempio, in Sardegna. Sino al 2016 faceva parte della provincia di Olbia-Tempio.

È il comune più a nord della Sardegna nella terraferma.

Meglio nota come Madonna dei naviganti, la statua in realtà non è proprio nuova, ma è stata realizzata nel 1999 dalla scultrice Maria Scanu. E sorge nei pressi della torre di Longonsardo dominando l’abitato di Santa Teresa Gallura.

Statua della Madonna simile a organo genitale femminile: il caso social

Come riporta Libero, sono tanti i commenti alla foto.

C’è chi scrive

La rappresentazione sessuale femminile mitocondriale della donna,non c’è altra spiegazione

C’è invece chi ci vede un messaggio non casuale

Maria è il simbolo dell’inizio della vita. La forma non è casuale

Probabilmente è proprio così. L’autrice ha voluto sottolineare il simbolo di Maria come portatrice di vita. Certo, il tutto in modo esplicito, ma l’arte moderna è anche questo, non credete?