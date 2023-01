Starbucks apre in Campania, a La Reggia Outlet: come candidarsi 

Starbucks apre la prima sede in Campania, precisamente in provincia di Caserta, vale a dire ne La Reggia Outlet, complesso commerciale che si caratterizza per il fatto di essere una cittadella all’aperto con tante firme importanti. Come candidarsi?

Dunque, quella che una volta veniva chiamata Terra di Lavoro, si conferma ancora tale oggigiorno. Dato che spesso vede fiorire l’apertura di colossi stranieri della ristorazione, della tecnologia o dell’abbigliamento sul proprio territorio. Sebbene solitamente nell’apprezzatissimo Centro commerciale Campania. Ultimo esempio Primark, che sta causando file incredibili da un mese (ne abbiamo parlato qui).

Ad onor del vero, Starbucks comunque nei pressi del centro commerciale Campania, visto che lo fa, come detto, nell’adiacente La Reggia Outlet (provincia di Marcianise).

Vediamo di seguito chi è Starbucks e come candidarsi per la nuova sede.

Starbucks chi è

La multinazionale della ristorazione americana Starbucks sta lentamente aprendo anche in Italia. E pensare che l’idea nacque proprio dopo la visita di uno dei suoi fondatori a Roma, quando rimase affascinato dai cafè della capitale.

Nata a Seattle nel 1971 da tre partner, ha come marchio una una sirena a due code. Nel suo oltre mezzo secolo di storia, ha aperto oltre 27mila sedi nel Mondo, solitamente in pieno centro o nei centri commerciali. Offre come detto servizi di ristorazione, soprattutto destinati alla colazione, alle pause caffè lavorative o per passare qualche istante piacevole con amici.

E’ possibile trovare caffè, cappuccini, fette di torta, muffin ma anche qualcosa di salato. Tra i prodotti più noti troviamo Frappuccino, Iced Latte, Caramel Macchiato e Vanilla Latte.

E’ anche utilizzata come internet point da turisti, professionisti, studenti, dato che offre WiFi gratuito. Nonché per ricaricare il proprio telefono.

In Italia gli Starbucks si concentrano principalmente a Milano (dove l’apertura causò anche qualche polemica) e a Torino. Mentre mancano del tutto a Roma.

Starbucks apre nella Reggia Outlet: come candidarsi

Per quanti fossero interessati a candidarsi per lavorare nella nuova sede di Starbucks a La Reggia Outlet, prima in Campania, consigliamo di visitare il sito ufficiale nella sezione Lavora con Noi, aggiornata con le varie occasioni.

Oppure di tenere d’occhio i canali Social del marchio, nonché i siti che si occupano di annunci lavorativi. O, infine, rivolgersi direttamente al gruppo Percassi che si occupa della fase di reclutamento dei candidati.

