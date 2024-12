Stanotte a Roma, Alberto Angela ci mostra (ancora) la capitale: perché non dedicare la sera di Natale a una di queste città?

Stanotte a Roma non è una novità: Angela ha dedicato alla Capitale una puntata speciale di Ulisse la sera di Natale 3 anni fa.

La sera di Natale Alberto Angela ci mostrerà le bellezze di Roma, nello speciale “Stanotte a Roma“. Un format già utilizzato per altre città, come Napoli e Parigi.

Un viaggio piacevole e interessante, per carità. Ma la domanda è: ce n’è bisogno? Lo stesso Angela ha dedicato alla Capitale una puntata speciale di Ulisse la sera di Natale di tre anni fa, per quanto fosse dedicata specificamente alla Roma “imperiale“. Ma, a parte, ciò, il punto è un altro.

Stanotte a Roma, le alternative

Perché Alberto Angela non dedica uno speciale ad altre città italiane, come Bari, Genova, Cagliari, Palermo? Cosa che ha già fatto in passato, ma altro effetto sarebbe la sera di Natale. Parliamo di località che hanno tantissimo da mostrare, ma che spesso vengono snobbate o delle quali si conosce giusto il monumento principale. Almeno rispetto ad altre realtà come le succitate, ma anche Milano, Venezia o Torino.

Immaginiamoci quale impatto per il turismo potrebbe avere una simile serata-evento per queste località. Visto che parliamo di Raiuno e di un divulgatore storico-scientifico molto seguito e apprezzato come Alberto Angela?!

