Squid game e lo spin off americano: come stanno le cose

Si parla tanto di uno spin off americano di Squid game, dopo l’apparizione di Cate Blanchett nel finale della terza stagione.

Ci sarà lo spin off americano di Squid game? La serie tv da record di Netflix sudcoreana, Squid game, è giunta alla sua conclusione. E come per tutti i finali, le opinioni sono contrastanti. Di sicuro, anche la terza stagione, che poi sarebbe più precisamente la seconda parte della seconda stagione, non è mancata di essere un’allegoria della società contemporanea, in particolare, quella votata ai valori dell’egoismo e dell’avidità. Chiedendosi fino alla fine: fin dove è pronto a spingersi un essere umano per la propria avidità?

Ma torniamo alla domanda di partenza, relativo a un possibile spin off americano di Squid game.

Spin off americano di Squid game: come stanno le cose?

Panorama prova a fare il punto della situazione. L’ipotesi di una versione americana della serie circola in realtà da mesi e ora viene alimentata dalla presenza dell’attrice americana Cate Blanchett nella scena finale.

Si parla da tempo di uno spin off americano di Squid game diretto da David Fincher, ma questa ipotesi è stata smentita dal creatore, regista e sceneggiatore della fortunata serie, Hwang Dong-hyuk. Ritenendo che non ci sia alcun collegamento tra le produzioni.

Tuttavia, lasciano qualche spiraglio di possibilità alcune parole espresse in passato, quando iniziarono le speculazioni su Squid game Usa:

Non so se sia ufficiale ma apprezzo Fincher e nel caso sarò curioso di vedere la sua versione. Sono felice se altri vogliono espandere il mio universo che però rimane mio

Certo, una versione americana si sposa alla perfezione con la serie. Del resto, gli Usa condividono gli stessi valori sociali ed economici con la Corea del sud, anzi, sono stati proprio loro ad impartirglieli dagli anni ’50 del secolo scorso. Costringendo due popoli ad essere divisi in 2 stati dopo una drammatica guerra civile.

Ma geopolitica e storia a parte e tornando su questa suggestiva ipotesi, ci sarebbe un’altra versione. Il prossimo Squid game – magari 4 oppure con un titolo ex novo, quindi uno spin off ma sempre sudcoreano – potrebbe invece concentrarsi esclusivamente sui vertici dell’organizzazione. Magari chissà, contrastati dal Frontman.

Finale Squid game 3 spiegato

Chi non ha ancora guardato la terza stagione della serie si astenga dal leggere.

Nel finale di stagione, e per ora di serie, vediamo vincere il gioco dalla neonata, figlia della partecipante 222, protetta fino alla fine dal protagonista Gi-hun. Perfino dal padre, Myung-gi, pronto a ucciderla pur di vincere il premio finale. Ma poi il 456 è costretto a uccidersi per far vincere la bambina. Dimostrando ancora una volta che c’è ancora del buono negli esseri umani.

Nel frattempo, dopo varie peripezie, il detective e fratello del Front man riesce ad arrivare nell’edificio e per questo quest’ultimo fa scattare il countdown per l’autodistruzione.

No-eul, che si è ribellata al sistema, riesce a mettersi in salvo e spera di ritrovare sua figlia che forse è in Cina. Ma nel parco dove lavorava ritrova Park Gyeong-seok, giocatore, messo da lei in salvo per consentire a sua figlia di salvarsi. Un modo per redimersi dopo aver abbandonato sua figlia. Tuttavia, l’uomo non saprà mai che sia stata lei a salvarlo.

Intanto il Front Man distribuisce un po’ di giustizia: fa trovare a casa del fratello la neonata vincitrice, con la carta di credito e la lauta vincita, per consentire una nuova vita a entrambi. Poi approda negli Stati Uniti, dove fa visita a Seong Gayeong, la figlia di Gi-hun, a cui consegna i soldi rimanenti del padre nascosti in un motel abbandonato dove l’uomo viveva in seguito alla prima segnante esperienza.

Tuttavia, in un vicoletto scorge una donna americana in giacca e cravatta che gioca a ddakji con un uomo. Comprende che sia un reclutatore del gioco e che anche oltreoceano ci sia un’organizzazione simile. Di qui gli scenari aperti.

