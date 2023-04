Spunta blu su Twitter, Vip contro Musk: ma quanto costa?

Elon Musk ha tolto la spunta blu su Twitter anche ai Vip, che ora dovranno pagare per ottenerla. Vediamo quanto costa e quali vantaggi offre.

Come promesso, il “Leonardo dei giorni nostri” Elon Musk sta cambiando radicalmente Twitter. L’ultima modifica ha sollevato le ire dei Vip, poiché ha tolto la spunta blu a tutti, la quale sarà aggiudicabile solo dietro pagamento di un abbonamento dal nome Twitter Blue.

Gli unici Vip ai quali Elon Musk ha preservato la spunta blu sono tre: il campione di basket LeBron James, lo scrittore Stephen King e l’attore William Shatner. Quest’ultimo protagonista di Star Trek, mitiga serie Tv ambientata nello spazio che probabilmente avrà ispirato la passione per le stelle del pittoresco Ceo di Tesla.

Inoltre, alcuni hanno conservato una spunta grigia, poiché rappresentano figure istituzionali, come Papa Francesco.

La levata di scudi rispetto alla decisione di Musk da parte dei Vip (anche italiani, come Fiorello o Barbara D’Urso), è però ridicola, per quello che costa al mese e per i vantaggi che conferisce.

🚻Quanto costa la spunta Blu su Twitter?

Come spiega lo stesso sito ufficiale con tanto di tabella prezzi del famoso Social network dell’uccellino, la spunta blu su Twitter ha un prezzo che varia da paese a paese. In Italia, per esempio, su iOS costa 11,00 EUR al mese; 9,76 EUR per la versione web; 11,00 EUR al mese per la versione Android.

Esiste poi un abbonamento annuale, di 114,99 EUR per iOS, 102,48 EUR per la versione web e 114,99 EUR per la versione Android.

Cifre molto simili negli Usa, tranne che per la versione web, che negli States costa 8 dollari al mese e 84 USD per l’abbonamento annuale.

Cifre tutto sommato alla portata di Vip che guadagnano cifre faraoniche all’anno e che potranno così distinguersi dal resto della massa.

💰Come ottenere la spunta Blu su Twitter?

Come detto, per ottenere la spunta Blu su Twitter occorre abbonarsi a Twitter Blue. Un abbonamento che dà tanti vantaggi, come:

La possibilità di modificare i tweet pubblicati; Si riceverà solo circa la metà degli annunci nelle cronologie; Possibilità di pubblicare Tweet più lunghi, fino a 4.000 caratteri; Si beneficerà di icone app personalizzate; Immagini del profilo in stile NFT; Tanti Temi disponibili; Navigazione personalizzata con rapido accesso ai contenuti e alle destinazioni Twitter che ti interessano di più; Scheda spazi per un accesso facilitato ai contenuti audio; Un modo rapido per accedere agli articoli più condivisi dalla tua rete; Aggregatore per trasformare le lunghe discussioni in un’esperienza di lettura più piacevole e agevolata; Annullamento Tweet già inviato ma prima che sia visibile agli altri su Twitter; Priorità in conversazioni e ricerche; Caricamento di video più lunghi (risoluzione 1080p della durata massima di circa 60 minuti e con una dimensione massima di 2 GB) Autenticazione a due fattori tramite SMS.

