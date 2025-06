Spugna e nanoparticelle per ripulire i corsi d’acqua

Un gruppo di ricerca realizza un nanocomposito spugnoso in grado di assorbire fosfati e metalli dai corsi d’acqua

Oggigiorno sempre più corsi d’acqua risultano contaminati da minerali provenienti da deflussi agricoli o processi manifatturieri industriali, oltre che dal fenomeno della fioritura algale, un rapido aumento o accumulo della popolazione di alghe microscopiche che possono, tra l’altro, secernere tossine nell’acqua.

Alti livelli di fosfati—la forma in cui si trova in natura il fosforo—e metalli quali rame e zinco nell’acqua rappresentano un rischio significativo sia per la salute umana che per l’ambiente; sebbene esistano sistemi per rimuoverli, si tratta di procedimenti spesso costosi e utilizzabili solo una volta.

Ma i suddetti elementi hanno anche un importante valore di mercato in campo agricolo (nella produzione di fertilizzanti, per i fosfati) e industriale (nella generazione di energie rinnovabili, per i metalli), dato che le riserve naturali si stanno rapidamente assottigliando, il che rende il loro riciclo oramai indispensabile.

Sarebbe possibile, quindi, escogitare un sistema in grado di salvare capra e cavoli? È proprio quello che ha realizzato un gruppo di ricerca presso la Northwestern University (USA) con il loro nanocomposito spugnoso (SNC, dall’inglese Sponge NanoComposite).

Foto di Richard Chapman da Pixabay

