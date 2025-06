Lo SPID da luglio sarà a pagamento? Ecco perché rischiamo di pagare

Lo SPID sarà a pagamento? Ecco come stanno davvero le cose e cosa rischiamo dal prossimo luglio utilizzando il servizio.

Lo SPID – acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale – permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, utilizzando un’unica identità digitale, formata da username e password. Viene offerta da società diverse e può richiede anche una semplice autenticazione tramite app su smartphone utilizzando un QR code.

Il servizio è generalmente gratuito, proprio perché lo Stato finanzia le piattaforme che lo offrono gratuitamente (vedi lo SPID di Poste Italiane), o in modalità freemium (cioè in parte gratuita e in parte a pagamento per ottenere maggiori servizi, vedi Aruba).

Tuttavia, esiste il rischio concreto che da luglio lo SPID diventi a pagamento. Ecco perchè.

SPID a pagamento: come stanno le cose?

Come spiega Il Corriere della sera ci sarebbero ben 40 milioni di euro fermi al palo. Previsti in un decreto del 2023, non sono ancora pervenuti ai fornitori che offrono il servizio a cittadini privati ed imprese.

Tutti i fornitori hanno iniziato a pagare le modalità di attivazione di Spid più comode per l’utente: e quindi potrebbero rivalersi sull’utente.

Uno dei più utilizzati, Infocert, chiederà oltre 5 euro dal prossimo 28 luglio. Questa la motivazione:

La decisione si rende necessaria per garantire la sostenibilità economica di un servizio che, pur essendo diventato essenziale per il Paese, presenta da anni un forte squilibrio tra costi sostenuti e ricavi generati

(…) l’azienda ha investito tra i 20 e i 30 milioni di euro» per lo Spid

La piattaforma più utilizzata – da circa 8 utenti su 10 – è Poste Italiane.

La verità è che il Governo italiano vuole puntare sempre più sulla Cie – la carta d’identità elettronica – per accedere ai servizi digitali, in luogo dello SPID. In fondo, conviene anche all’utente stesso, poiché il servizio sarà garantito e gratuito (almeno così dovrebbe essere). A parte il costo da sostenere per avere una carta d’identità elettronica (che ormai sfiora i 30 euro) e per rinnovarla.

