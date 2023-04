Spesa difesa, dove trovare i prodotti Selex e se conviene

Vediamo di seguito dove trovare i prodotti spesa difesa di Selex, quali sono i prezzi, se conviene acquistarli.

Da diverso tempo in Tv assistiamo alla pubblicità dei prodotti Selex, con lo slogan “Spesa difesa“. Prodotti presentati come di qualità e a prezzi convenienti.

Nella pubblicità vediamo un supereroe in stile DC Comics o Marvel, a metà strada tra Superman e Capitan America (per lo scudo), vestito di bianco e rosso, che difende i clienti dal nemico “Inflazione“.

Una bella trovata, sicuramente. Ma dove è possibile trovare i prodotti Selex? Chi è Selex? Quali prodotti vende Selex? Conviene Spesa difesa di Selex?

Chi è Selex

Come riportato sul sito ufficiale dell’iniziativa, Selex è una catena commerciale che esiste da oltre mezzo secolo. Un lungo arco di tempo durante il quale il marchio ha scelto, si legge sul sito

con cura ogni singolo prodotto, dagli alimentari agli articoli per il benessere, dal fresco agli snack passando per tutto quello di cui le famiglie hanno bisogno per la cura della casa e anche dei loro amici a quattro zampe

L’attività di Selex si basa sulla collaborazione con le Imprese Socie, di livello locale e nazionale. Il tutto per offrire ai clienti finali una maggiore convenienza nei prezzi e un’ampia offerta di prodotti.

E’ possibile trovare i prodotti Selex in modo esclusivo solo presso i punti vendita che riportano come insegna quella ufficiale di Selex. Come questa nello screenshot che segue.

Dove trovare i prodotti Spesa difesa di Selex?

Sempre sul sito, alla voce Dove ci trovi, è possibile trovare tutte le sedi della catena Selex. Gli unici che, come detto, vendono i prodotti “Spesa difesa”. Basta scrivere la propria località e una mappa indicherà tutti i punti vendita più vicini.

Se invece ci si collega da uno smartphone o da un tablet e si ha il GPS attivo, la geolocalizzazione delle sedi sarà automatica. Quindi, raggiungere un punto vendita Selex sarà più facile usando magari anche un navigatore.

Quali sono i prodotti Spesa difesa venduti da Selex?

Le categorie di prodotti che si possono trovare presso i punti vendita Selex sono molteplici. Al momento della scrittura, l’elenco comprende:

Pane Pasta E Cereali

Snack E Colazione

Ortofrutta

Fresco, Salumi E Latticini

Altro Fresco

Preparati E Conserve

Condimenti E Ingredienti Base

Bevande

Alcolici

Banco Freezer

Tutto Per L’infanzia

Parafarmacia E Igiene

Cura Della Persona

Cura Della Casa

Cancelleria

Accessori Casa

Tempo Libero E Fai Da Te

Amici Animali

Tessile E Abbigliamento

Sempre sul sito è possibile trovare tutti i prodotti per ogni categoria.

Spesa difesa di Selex conviene?

Oggi come oggi, per fortuna, la scelta di supermercati presso cui fare la spesa è molto ampia. E si sa, la concorrenza, quando è sana, porta solo dei benefici per il consumatore finale.

Inoltre, grazie al web, è possibile fare un veloce e comodo confronto tra i vari prezzi per tutti i prodotti di nostro interesse. Quindi, riguardo la domanda se Selex conviene o no, l’unico modo per scoprirlo è quello di confrontarlo con altri supermercati. Fermo restando, comunque, che oltre al prezzo in sé occorre anche valutare la qualità dei prodotti, l’affidabilità del marchio, ecc.

Conta poi la vicinanza del punto vendita dal proprio domicilio, per evitare che il risparmio sulla spesa venga poi vanificato dai costi di trasporto per arrivarci.

Nel caso di Selex, da apprezzare è sicuramente la trasparenza con la quale sono riportati i prezzi sul sito e come è chiaro e ben fatto.

