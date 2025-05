Spagna, blackout alla rete telefonica: c’entra lo scontro con Israele?

Dopo il blackout di quasi un mese fa alla corrente elettrica, in Spagna arriva quello alla linea telefonica.

Nuovi problemi per la Spagna. A meno di un mese di distanza dal blackout elettrico che ha colpito diverse città, ora tocca alla rete telefonica. Nelle prime ore di questa mattina, 20 maggio, diverse zone sono state colpite da disservizi alla rete fissa, mobile e internet. In particolare, come riferisce Il Giornale, si tratterebbe de l’Andalusia, la Galizia, i Paesi Baschi, l’Aragona, la Navarra, l’Estremadura e la Comunità valenciana.

Squadre di tecnici sono intervenute subito, cercando di ripristinare le linee quanto prima. A gestire la rete telefonica è Telefónica, la quale, in un comunicato ufficiale ha fatto sapere:

Abbiamo effettuato alcuni aggiornamenti di rete che hanno interessato servizi specifici di alcune aziende. Stiamo lavorando per risolvere il problema

Tuttavia, non mancano tesi complottiste che ritengono che gli attuali disservizi alla linea telefonica e quella precedente alla rete elettrica, possano essere collegati alla dura presa di posizione della Spagna nei confronti di Israele. Sappiamo quanto lo stato mediorientale abbia avanzate conoscenze informatiche e di hackeraggio.

Blackout in Spagna: perché centrerebbe Israele

Come spiega VD News, il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha dichiarato al Congresso che il suo governo «non commercia con uno Stato genocida». In risposta alle critiche provenienti dalla sinistra radicale, sui rapporti tra Spagna e Israele.

Il governo spagnolo aveva già bloccato gli acquisti di armamenti e tecnologie militari da Israele, cancellando anche un contratto multimilionario per munizioni destinate alle forze di polizia.

Tuttavia, i rapporti sarebbero anche inversi. Uno studio del Centro Delàs, basato su dati doganali israeliani, ha infatti sostenuto che la Spagna avrebbe esportato verso Israele armi e munizioni per un valore di 5,3 milioni di euro dal 7 ottobre 2023. Ma Sánchez ha parlato di inesattezze.

Comunque, la crisi diplomatica tra i due paesi è iniziata a fine 2023, quando già Sanchez aveva preso dure posizioni verso Netanyahu. Inoltre, da maggio 2024 si sono consumate una serie di decisioni da parte della Spagna che hanno incrinato ulteriormente il rapporto:

il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina da parte della Spagna; l’adesione formale alla causa del Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia che accusa Israele di genocidio a Gaza; il divieto del governo Netanyahu al consolato spagnolo a Gerusalemme di fornire servizi ai cittadini palestinesi.

Secondo la tesi complottista, la Spagna starebbe ora pagando amaramente tutto questo. Sarà vero?

