Solo tu di Shakira è un plagio? La prova schiacciante

Il brano Solo tu della cantante colombiana Shakira, prodotto in collaborazione con BZRP sta spopolando su tutti i Social da giorni. Il brano è un chiaro riferimento alla relazione finita con il calciatore spagnolo Piqué, col quale l’artista era sposata e ha 2 figli. Complice un tradimento di lui con una ragazza che ha la metà dei suoi anni.

La seducente popstar sudamericana, già autrice di vari tormentoni, tratta l’argomento con molte metafore. Paragonando lei con la nuova compagna dell’ormai ex marito, ad un Rolex con un Casio o ad una Ferrari con una Twingo. Peraltro, i due marchi l’hanno presa molto bene, con post ironici sui social.

Tuttavia, come sovente accade quando viene lanciato un nuovo brano di successo, scattano anche i confronti con altri brani già in circolazione. E le immancabili accuse di plagio. Una sorte toccata anche ai Maneskin.

A quanto pare, anche il brano di Shakira Solo tu sta incassando la stessa accusa, per opera dell’autrice del brano che sarebbe copiato.

Solo tu di Shakira sarebbe un plagio del brano di Briella

Come riporta El Mundo, la cantante Briella ha denunciato sui social la tremenda somiglianza tra il suo brano Solo tú e quello di Shakira con i Bizarrap .

Briella, di origini venezuelane, ha pubblicato il brano Solo tú nel giugno dello scorso anno. Anche con un ottimo riscontro commerciale: oltre 100mila ascolti su Spotify.

Orbene, Briella su Twitter ha mostrato la sua perplessità per la somiglianza del ritornello di entrambe le canzoni. Giudicate anche voi:

Mi canción “Solo tú” (junio 2022) / La BZRP Session de Shakira (hoy)



Qué opinan ustedes? 🥺 pic.twitter.com/cEgnx7ZuIJ — Briella (@briellamusic) January 12, 2023

Chi è Briella che accusa Shakira di plagio

Briella è una cantante e produttrice di Valencia, città del Venezuela. Ha iniziato la propria carriera da poco, nel 2021, con il genere urban. All’anagrafe María Gabriela Otaiza, l’artista che accusa di plagio Solo tu di Shakira ha 23 anni e ha studiato al Conservatorio di Musica Carabobo, laureandosi infine in Educazione Musicale presso l’Università di Carabobo.

Insomma, una ragazza molto preparata, che però come tante per avere successo deve limitarsi a fare canzonette radiofoniche usa e getta.

Come finirà la questione? Per ora Shakira non ha risposto, godendosi il successo del brano, ma soprattutto, la vendetta su Piqué.

