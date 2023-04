Snoopy esiste davvero: si chiama Bayley ed è una star di Instagram

Si chiama Bayley ed è un cucciolo femmina che spopola su Instagram. La somiglianza con Snoopy è straordinaria.

Snoopy è il simpaticissimo cagnolino, fedele amico di Charlie Brown, bianco con le orecchie nere e una pallina dello stesso colore come naso. Quasi come fosse il naso di un clown.

Snoppy è apparso per la prima volta nel fumetto dei Peanuts nell’ottobre del 1950 sempre accanto al personaggio di Charlie Brown e in numerosi film, l’ultimo dei quali, The Peanuts Movie, uscito nel 2015. Il fumetto originale si è chiuso nel 2000 con la morte del suo creatore originario, Charles M. Schulz.

Il personaggio di Snoopy ha dato vita anche ad un florido merchandising, ancora oggi attivo, tra t-shirt, cappellini, pupazzetti in miniatura e mega peluche.

In pochi però sanno che Snoopy esista davvero: si chiama Bayley, il cucciolo femmina che spopola su Instagram.

Il cane che somiglia a Snoopy su Instagram

Come riporta la rubrica de LaRepubblica La Zampa, sebbene Snoopy fosse ispirato ad un Beagle, Bayley appartiene invece alla razza dei Sheepadoodle, con la mamma Pastore inglese antico di razza e il papà Barboncino di razza pura.

Le somiglianze ci sono tutte: la faccia bianca; il naso a bottone, nero e rotondo; le orecchie nere e flosce; il suo pelo è bianco e nero, con una grossa macchia nera sul dorso.

Entrambe le razze che compongono il Dna di Bayley sono rinomate per essere amichevoli e giocose. Il cane cresce fino a un’altezza di circa 46 centimetri e può pesare fino a 18 chili.

Bayley compirà due anni il prossimo 4 maggio e vive negli Stati Uniti. Dal primo gennaio di quest’anno è sbarcato su Instagram con l’account bayley.sheepadoodle e viaggia verso i 230mila followers. Un numero destinato però ad aumentare.

Tante le foto in primo piano, che rimarcano la somiglianza col più famoso cagnolino. Tra le quali spicca una con le orecchie celesti per augurare Buona Pasqua.

