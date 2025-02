Sneakers e scarpe da ginnastica: quali sono le differenze?

Ecco qual è la differenza tra le sneakers e le scarpe da ginnastica comuni, ma anche il significato del loro nome e le loro origini.

Quali sono le differenze tra le sneakers e le scarpe da ginnastica? Cosa significa sneakers? Chi ha inventato le sneakers? Se lo chiedono in tanti, soprattutto coloro che adoperano questo genere di calzature per tutti i giorni, quindi non solo per fare sport: lavoro, uscite con partner o amici, shopping, fare la spesa, gite fuori porta, una semplice passeggiata al parco oppure urbana, ecc.

Nei negozi di abbigliamento e sulle piattaforme e-commerce, in effetti, oltre alle classiche scarpe da ginnastica troviamo appunto anche la dicitura sneakers. Di seguito vediamo cosa sono le sneakers e cosa le differisce dalle semplici scarpe da ginnastica.

Cosa sono le sneakers?

Come sottolinea Shoes company, le sneakers trovano le loro radici nella cultura streetwear. Si tratta di un tipo di scarpa da ginnastica ideato però con una maggiore attenzione per un design alla moda, al fine di renderle utilizzabili non solo esclusivamente per fare sport e ginnastica. Bensì, anche per altri momenti della giornata: andare al lavoro, fare la spesa o altre commissioni, dedicarsi allo shopping, uscire la sera, fare una passeggiata o una gita fuori porta, ecc.

Anzi, le sneakers sono ormai scarpe da ginnastica non utilizzate per questo scopo, anche perché tendenzialmente più costose ed esteticamente curate, dunque in tanti preferiscono non “sciuparle” per questo utilizzo. Piuttosto, si lasciano preferire per la loro comodità rispetto ad altre calzature più “impegnative” pur preservando una certa attenzione allo stile.

Riguardo ai materiali, possono essere realizzate in vario modo: tela, pelle, gomma, materiali sintetici. Presentando sulla tomaia anche loghi, applicazioni e stampe grafiche. Così come i colori, lasciando all’acquirente una vasta possibilità di scelta (per quanto comunque prevalgano il bianco, il nero e il beige).

Chi ha inventato le sneakers? La storia

Come riporta invece Di Ruocco calzature, l’inventore delle sneakers (o, almeno, del primissimo modello antenato di quelle che conosciamo oggi) è stato un ufficiale di polizia inglese che nel corso del 1800 ideò un tipo di scarpe allo scopo di ammortizzare ogni tipo di rumore grazie alla base di gomma e alla struttura in tela. Sebbene la silenziosità delle sneakers la si deve a Charles Goodyear, il quale creò il metodo di vulcanizzazione della gomma, in grado di renderla più resistente e più elastica tramite l’abbinamento di lattice e piccole percentuali di zolfo.

Tuttavia, a inventare il concept alla base di questo genere di scarpa da ginnastica è stato Henry Nelson McKinney, un importante pubblicitario che utilizzò il termine sneakers per rappresentare le scarpe Keds del 1917. Al fine di esaltare l’estrema capacità di movimento che conferivano ai piedi. Come vedremo, infatti, sneakers deriva dal verbo inglese “to sneak” che tradotto in italiano significa muoversi furtivamente o in modo furtivo.

Il successo di massa lo abbiamo però in America diversi anni dopo, a partire dagli anni ’50. Quelli, per intenderci, raffigurati nella mitica serie televisiva americana Happy days. Mentre in Italia hanno preso piede (è proprio il caso di dirlo) soprattutto a partire dagli anni ’90.

A questo tipo di calzatura è stata dedicata perfino una mostra presso il Brooklyn Museum di New York, in cui sono state esposte circa 150 paia di scarpe da ginnastica dal 1860.

Cosa significa sneakers?

Il termine sneakers deriva dal verbo inglese “to sneak” che tradotto in italiano significa muoversi furtivamente o in modo furtivo. La denominazione per questo genere particolare di scarpa da ginnastica è stato coniato dal pubblicitario americano Henry Nelson McKinney, per rappresentare al meglio le scarpe da ginnastica Keds del 1917, al fine di esaltarne al meglio la comodità.

Differenze tra sneakers e scarpe da ginnastica

Veniamo infine alla domanda di partenza: qual è la differenza tra un paio di sneakers e un paio di scarpe da ginnastica?

Le scarpe da ginnastica sono ideate e prodotte specificamente per essere indossate durante l’attività fisica. Pertanto, presentano caratteristiche quali: una suola flessibile (di solito in gomma o materiale sintetico), e una tomaia (termine tecnico con il quale si identifica il corpo superiore di una scarpa) generalmente leggero e traspirante, ma anche resistente, onde evitare crepe o strappi durante i movimenti ripetuti e stressanti del piede durante l’esercizio fisico. Esistono vari tipi di scarpe da ginnastica, in base a quale sia l’attività a cui sono destinate: jogging, pesistica, camminata veloce, indoor o outdoor, tapis roulant, esercizio a corpo libero, aerobica e anaerobica, waterproof (per intenderci, quelle utilizzabili sotto la pioggia ed evitano le infiltrazioni d’acqua), ecc.;

Le sneakers sono scarpe da ginnastica utilizzate non per fare sport ma per essere indossate in momenti diversi della giornata conferendo al piede il massimo comfort. Proprio per il loro utilizzo non specificamente sportivo, presentano una maggiore attenzione al design e al look rispetto alle “loro gemelle”. Sono altresì unisex, realizzate con diversi materiali e in diverse colorazioni.

