Smartwatch per bambini: ecco il miglior modello su Amazon

Lo smartwatch è diventato un accessorio indossabile molto popolare anche in Italia. Esistono modelli interessanti anche per i bambini, che hanno esigenze diverse rispetto agli adulti. Abbiamo selezionato un modello che su Amazon è piuttosto apprezzato, con una media voto di 4.3 su quasi 2.300 recensioni.

Vediamo le caratteristiche tecniche, le varianti di colori, il prezzo e come acquistarlo. Uno smartwatch per bambini ideale come regalo di compleanno, di Natale, per un bel voto a scuola, ecc.

Smartwatch per bambini: le caratteristiche tecniche

Il modello di cui parliamo è YEDASAH, uno smartwatch che vanta un display con tecnologia HD nitido e confortevole, oltre alla possibilità di scegliere tra 26 giochi educativi. Un numero difficilmente riscontrabile altrove.

Tantissime le funzioni disponibili: fotocamera, lettore MP3, contapassi, giochi educativi, sveglia, orologio, cronometro, calendario, timer, calcolatrice, torcia, ecc. La fotocamera presenta anche una serie di filtri ed effetti divertenti che i bambini possono utilizzare per creare foto e video unici.

Sono tanti i colori disponibili:

  • blu
  • nero
  • rosa
  • arancione
  • viola

Inoltre, alcuni colori vantano anche delle sotto varianti.

Smartwatch per bambini: prezzo, offerte e sconti su Amazon

Il prezzo di partenza dello smartwatch per bambini YEDASAH è di 27 euro, ma su Amazon spesso sono in corso sconti che abbassano ulteriormente il costo già basso.

Ecco tutte le varianti di colori disponibili e il banner per poterli acquistare:

Blu

Blu-B

Arancione

Variante Nero-B

Nero-C

Variante Rosa

Variante Rosa-B

Variante Viola

