Smartwatch per bambini: ecco il miglior modello su Amazon

Lo smartwatch è diventato un accessorio indossabile molto popolare anche in Italia. Esistono modelli interessanti anche per i bambini, che hanno esigenze diverse rispetto agli adulti. Abbiamo selezionato un modello che su Amazon è piuttosto apprezzato, con una media voto di 4.3 su quasi 2.300 recensioni.
Vediamo le caratteristiche tecniche, le varianti di colori, il prezzo e come acquistarlo. Uno smartwatch per bambini ideale come regalo di compleanno, di Natale, per un bel voto a scuola, ecc.
Smartwatch per bambini: le caratteristiche tecniche
Il modello di cui parliamo è YEDASAH, uno smartwatch che vanta un display con tecnologia HD nitido e confortevole, oltre alla possibilità di scegliere tra 26 giochi educativi. Un numero difficilmente riscontrabile altrove.
Tantissime le funzioni disponibili: fotocamera, lettore MP3, contapassi, giochi educativi, sveglia, orologio, cronometro, calendario, timer, calcolatrice, torcia, ecc. La fotocamera presenta anche una serie di filtri ed effetti divertenti che i bambini possono utilizzare per creare foto e video unici.
Sono tanti i colori disponibili:
- blu
- nero
- rosa
- arancione
- viola
Inoltre, alcuni colori vantano anche delle sotto varianti.
Smartwatch per bambini: prezzo, offerte e sconti su Amazon
Il prezzo di partenza dello smartwatch per bambini YEDASAH è di 27 euro, ma su Amazon spesso sono in corso sconti che abbassano ulteriormente il costo già basso.
Ecco tutte le varianti di colori disponibili e il banner per poterli acquistare:
Blu
Blu-B
Arancione
Variante Nero-B
Nero-C
Variante Rosa
Variante Rosa-B
Variante Viola
Il presente articolo contiene link di affiliazione. La redazione non è responsabile per eventuali cambi di prezzo o malfunzionamenti del prodotto acquistato.