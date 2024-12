Smartphone, ecco i 5 modelli più attesi per inizio 2025

Vediamo di seguito i 5 modelli di smartphone che usciranno nei primi 6 mesi del 2025, per i quali c’è grande attesa.

Il 2025 è ormai alle porte e sicuramente regalerà anche esso tante novità per quanto riguarda gli smartphone. I quali saranno sempre più improntati sull’Intelligenza artificiale nelle loro funzioni: dalla fotocamera alla batteria passando per il software del sistema operativo.

Smartphone in uscita nel 2025

In genere, il grosso delle uscite principali si concentra nei primi sei mesi dell’anno. Sebbene il nuovo modello di iPhone resti una tradizione post-estiva, quindi atteso per metà-fine settembre. Aiutandoci con Wired, vediamo quali sono gli smartphone in uscita nel 2025.

Samsung Galaxy S25 come sarà e prezzo

Si parte, anche qui come da tradizione, con la linea Galaxy S di Samsung, in genere presentata a gennaio e in uscita entro marzo di ogni anno. Molto attesi sono i modelli legati alla famiglia del Samsung Galaxy S25. La novità principale sarà la piattaforma proprietaria Exynos in favore dei chip Snapdragon, con una finestra aperta sul Dimensity 9400 di Mediatek. Quali saranno i vantaggi? Si parla di tanta potenza in più e bassi consumi. Tanto spazio poi alla AI, come già accaduto nel precedente modello. Il modello di punta sarà il Samsung Galaxy S25 Ultra. La forchetta del costo andrà come di consueto tra i 700 e i 1.500 euro in base alla fascia di modello.

Xiaomi 15 come sarà e prezzo

Xiaomi ha preso ormai da qualche anno in Italia e in Europa il posto che era di Huawei, spodestato con l’estromissione dal circuito Google, reo di aver infastidito colossi come Samsung e Apple negli Usa e nel vecchio continente.

Il colosso cinese lancerà Xiaomi 15, che monterà un display oled da 6,36″ con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, ideali per gamer e streamer. Ma anche per guardare video su piattaforme come TikTok. Ottima poi la tripla fotocamera da 50 megapixel messa a punto con Leica (come noto colosso del settore) e una batteria che promette di essere duratura e velocissima da ricaricare. Il processore a bordo sarà il prestante Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, coadiuvato da 12 GB di ram e 256 GB di memoria interna. Sebbene non mancherà la configurazione da 512 GB.

Prezzi? Dovrebbero essere gli stessi della versione 4, partendo da 999 euro a salire. Anche qui non dovrebbe mancare una versione Ultra.

OnePlus 13 come sarà e prezzo

Altra multinazionale della telefonia cinese ormai consolidata nel mercato italiano da anni, OnePlus lancerà anche in occidente, come già fatto in Cina OnePlus 13. Vanterà il nuovo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un display amoled ad altissima risoluzione (3168 x 1440 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile 1-120 Hz; anche qui dunque parliamo di un ottimo telefono per giocare ma anche guardare contenuti streaming. Bene anche le fotocamere, realizzate in collaborazione con Hasselblad. La batteria promette bene, grazie alla capacità di 6000 mAh e la classica ricarica ultraveloce (fino a 100 watt).

In pieno stile OnePlus per quanto concerne il rapporto qualità-prezzo, questo telefono davvero interessante non dovrebbe costare molto. Si parla, secondo HD Blog, nelle varie versioni di un costo che oscilla tra i 580 e i 680 euro.

Nothing Phone 3

Nothing dovrebbe lanciare addirittura 3 versioni del suo telefono, con la più economica che dovrebbe chiamarsi Nothing Phone 3a e una variante Community Edition in edizione speciale. Anche in questo caso, sempre secondo le previsioni di HD Blog, prezzi piuttosto contenuti, tra 599 e 699 euro. Parliamo di un telefono di fascia media, con il chip Snapdragon 7 gen 3 e batteria duratura e dalla ricarica rapida.

iPhone Se 4

Entro i primi 3 mesi del 2025, dovrebbe arrivare anche iPhone Se di quarta generazione, nel design molto simile a quello dell’ iPhone 15. Ovvero cornici compatte e senza più l’apprezzato tasto home con lettore delle impronte digitali, ma sblocco biometrico affidato a FaceID. Compatibile al 100% con ecosistema Apple Intelligence. E ancora, Chip da 4 nanometri con modulo 5G senza onde millimetriche.

Veniamo al costo: si parla di 600 euro in su.

