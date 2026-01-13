Che fine ha fatto lo smart working?

I committenti quasi mai propongono lo smart working come modalità di collaborazione.

Smart working, che fine hai fatto? Durante la pandemia sembrava essere diventata la formula del futuro, anche per la vetusta pubblica amministrazione italiana. E invece…

Nella mia incessante ricerca di nuove collaborazioni, ho notato che quasi nessuno propone collaborazioni a distanza, in smart working o remote working che dir si voglia, anche quando si tratta di mansioni svolgibili tranquillamente a distanza. Al massimo, se ti va bene, si parla di rapporto “ibrido“, sebbene si preferisca sempre la presenza in sede.

Certo, il committente teme sempre di incappare in persone poco serie, inaffidabili, che non rispettano i tempi e magari spariscono nel nulla. Approfittando proprio della distanza fisica stessa.

Eppure, nella maggior parte dei casi si tratta di collaborazioni “free lance” e a cottimo, pagate per l’effettivo lavoro svolto e per il risultato raggiunto. Pertanto, i furbetti avrebbero vita breve e non sarebbero pagati.

Certo, resta la scocciatura di trovare nuovi professionisti ogni volta, col timore di dover ripartire sempre d’accapo. Ma, alla fine, il rischio è da ambo le parti e spesso sono proprio i clienti a sparire nel nulla. Perfino, non pagando il lavoro già svolto.

E allora, dov’è la verità? Probabilmente, come diceva dall’alto della sua proverbiale ironia il Sociologo del lavoro Domenico De Masi, i datori di lavoro soffrono della “sindrome di Monica Lewinsky”. Ossia, preferiscono avere il sottoposto a portata di mano, vicino fisicamente, per poter esercitare il proprio potere, la propria coercizione, far sentire la propria supremazia.

