Ricercatori del Salk Institute rivelano PRIMER spiegano come funziona il sistema immunitario delle piante.

Come funziona il sistema immunitario nelle piante? Sappiamo che quello umano è composto da vari tipi di cellule (linfociti, macrofagi, neutrofili, ecc.) che circolano liberamente da un organo all’altro e difendono il corpo dalle patologie più diverse, a partire da semplici tagli, passando per il comune raffreddore, fino ad arrivare al cancro.

Le cellule delle piante, invece, sono generalmente immobili e non specializzate nella difesa immunitaria; eppure le nostre amiche verdi sono costantemente attaccate da una vasta gamma di agenti patogeni, quali batteri che si infiltrano attraverso i pori nella superficie delle foglie o funghi che invadono direttamente le cellule della “pelle”.

Come funziona il sistema immunitario nelle piante?

Come fanno, quindi, le cellule vegetali ad accorgersi di potenziali minacce, comunicarle alle altre cellule e farvi fronte? Il tutto in aggiunta alle loro normali responsabilità, come trasformare la luce solare in energia e usare tale energia per la crescita.

Per lungo tempo il meccanismo è rimasto poco chiaro, ma ora un gruppo di ricerca americano di stanza presso il Salk Institute for Biological Studies (California) sembra aver finalmente trovato la soluzione.

Foto di Hans da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

– / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn