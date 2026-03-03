Sindrome della ‘morte in culla’ (SIDS) provocata da vaccini? Lo studio inquietante

Uno studio intitolato Toxicology Reports ha rilevato che il 78% dei casi di morti in culla si verifica entro 7 giorni dalla vaccinazione.

Articolo in sintesi: Cos’è la morte in culla? Per Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante (SIDS), o “morte in culla“, si intende il decesso inaspettato di un neonato, generalmente tra i 2 e i 4 mesi e con una prevalenza del genere maschile. Cosa dicono le statistiche? Un report intitolato Toxicology Reports ha analizzato 2.605 decessi infantili segnalati al VAERS tra il 1990 e il 2019, appurando che il 78% dei casi di SIDS si verifica entro 7 giorni dalla vaccinazione. Inoltre, il 58% dei decessi si è verificato entro 3 giorni dalla vaccinazione e il secondo giorno dopo la vaccinazione, il numero di decessi era 69 volte superiore al valore iniziale. Come i vaccini provocano le morti in culla? La causa principale sarebbe individuata negli adiuvanti dei vaccini, come l’alluminio, che possono attraversare la barriera emato-encefalica e compromettere il controllo respiratorio nei neonati.

Per Sindrome della Morte Improvvisa del Lattante (SIDS), o “morte in culla“, si intende il decesso inaspettato di un neonato, generalmente tra i 2 e i 4 mesi, e fino al primo anno di vita, che avviene durante il sonno. Il genere maggiormente colpito è quello maschile.

La causa è ad oggi ignota e i pediatri offrono alcune semplici regole per evitare le cosiddette morti bianche. Come:

far dormire un bambino a pancia in su;

usare un materasso rigido;

una temperatura della camera tra i 18 e i 20 gradi;

evitare di coprire troppo il neonato soprattutto la testa;

cercare di allattarlo con latte materno.

Tuttavia, alcuni studi gettano pesanti ombre sui vaccini.

Morte in culla dei neonati provocate dai vaccini?

Il report intitolato Toxicology Reports, raccogliendo le statistiche di ben 7 studi, ha analizzato 2.605 decessi infantili segnalati al VAERS tra il 1990 e il 2019, appurando che il 78% dei casi di SIDS si verifica entro 7 giorni dalla vaccinazione. La causa principale sarebbe individuata negli adiuvanti dei vaccini, come l’alluminio, che possono attraversare la barriera emato-encefalica e compromettere il controllo respiratorio nei neonati.

Inoltre, il 58% dei decessi si è verificato entro 3 giorni dalla vaccinazione e il secondo giorno dopo la vaccinazione, il numero di decessi era 69 volte superiore al valore iniziale.

Ecco come i vaccini provocherebbero secondo i ricercatori le cosiddette morti in culla:

Le citochine infiammatorie interrompono la funzione del tronco encefalico e causano un’apnea prolungata (arresto respiratorio);

Gli adiuvanti di alluminio penetrano la barriera emato-encefalica e danneggiano i neuroni che controllano la respirazione;

La tossicità sinergica di più vaccini sopraffà il sistema immunitario sottosviluppato del neonato;

I soggetti maggiormente a rischio sono i neonati nati prematuramente e quanti hanno una predisposizione genetica.

Come le morti SIDS provocate da vaccino vengono insabbiate

I vaccini non sono presi in considerazione poiché se un neonato muore poco dopo la vaccinazione senza evidenti segni di anafilassi – si pensi a nessun gonfiore o orticaria visibili – il decesso può essere classificato come SIDS e non come una reazione avversa correlata al vaccino.

I marcatori biochimici dell’anafilassi (ad esempio i livelli di triptasi) non sempre vengono rilevati durante l’autopsia, soprattutto se l’esame viene ritardato.

Negli Usa già da tempo le autorità sanitarie hanno sistematicamente cancellato dai registri i decessi dovuti a vaccino, costringendo i medici legali a classificarli come “SIDS” o “asfissia”. Il CDC ha persino rimosso la “vaccinazione profilattica” dalle cause ufficiali di morte, per tenere nascosta la verità.

Per approfondire: https://www.naturalnews.com/2025-05-01-sids-vaccines-linked-studies-show.html

- / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità