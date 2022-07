Totti e Ilary, i Simpson hanno previsto la crisi: ecco la puntata

I Simpson sono noti ormai anche per le tante cose che avrebbero previsto. Ora in modo mostruosamente palese, ora con qualche forzatura. E, a quanto pare, hanno previsto pure la crisi tra Totti e Ilary. Ecco in quale puntata.

I Simpson hanno previsto il divorzio tra Totti e Ilary

Come riporta Il Corriere dello sport, la puntata della 17ma Stagione risale al 2007, e ritrae una coppia Vip in crisi che chiede aiuto a Marge e Homer. I quali hanno aperto una sgangherata agenzia di consulenza matrimoniale. Si tratta del fuoriclasse locale di baseball, Buck Mitchell, e della sua sensuale compagna, presumibilmente una showgirl o una popstar, Tabitha Vixx. A parte la somiglianza con Totti e Ilary Blasi, la coincidenza viene trovata grazie al fatto che i due hanno doppiato i personaggi di fantasia.

Nella puntata, il campione doppiato da Totti enuncia frasi come:

Il mio matrimonio è un casino ambulante, potete darmi qualche consiglio? Voglio serenità Io sono all’antica, e quando ci siamo sposati ho pensato che avrebbe rinunciato alla sua carriera

Frasi che sembrano appartenere proprio al Pupone. Il quale, secondo indiscrezioni, aveva proprio questa idea su Ilary all’inizio del loro matrimonio.

Ecco la puntata in questione:

Ricevi news senza censure su Telegram