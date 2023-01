Nella serie c’erano anche quattro bambini afroamericani, una vera novità cinematografica per l’epoca, che qualcuno tacciò di razzismo per il ruolo che talvolta veniva loro affidato.

La serie, partita nel 1927 e proseguita fino al 1944 , nacque dalla mente geniale di Hal Roach. Ma come successo ad altre giovanissime promesse di Hollywood , anche con Spanky e company il fato non fu clemente.

Spanky

George McFarland, interprete della canaglia per eccellenza Spanky, è morto a 64 anni per un attacco cardiaco. Dopo la serie tv che l’ha reso famoso, l’attore non è riuscito a mantenere attiva la propria carriera, fatta eccezione per il ruolo avuto in ‘Incontri ravvicinati ad Aurora’, film del 1986 girato in Italia.