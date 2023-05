Simbolo su maglia di Zelensky è nazista? Come stanno le cose

Sta facendo discutere il simbolo nazista sulla maglia di Zelensky. Ma è davvero così? Ripercorriamo la storia del tridente.

La recente visita del presidente ucraino Zelensky in Italia, di cui abbiamo parlato qui, ha riacceso le polemiche e i dubbi riguardo il significato del simbolo sulla maglia che ormai sfoggia da quando è iniziato il conflitto. In particolare, se si tratti o meno di un simbolo nazista.

Cerchiamo di seguito di ricostruire la storia di questo simbolo che appare sulla maglia di Zelensky per capire se sia davvero nazista o no.

Storia e significato del simbolo dell’Ucraina

Partiamo col dire che il nome originario, come riporta Wikipedia, è tryzub (che in lingua ucraina e russa si scrive Тризуб), che significa “tridente“. Di fatti, il nome ufficiale tradotto è “tridente ucraino” o “tridente bizantino d’Ucraina“.

In origine, si trattava dello stemma dei principi Rjurikidi e della Rus’ di Kiev. Quest’ultima era un’entità monarchica medievale degli Slavi orientali, sorta verso la fine del IX secolo, che si distendeva nell’attuale Ucraina, Russia europea, Bielorussia, Moldavia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia orientali. Si tratta del più antico Stato organizzato slavo-orientale, del quale Kiev fu a lungo la capitale. Tramontò intorno al 1240, rasa al suolo dai Tataro-mongoli.

Torna in auge nel 1917, quando diventa lo stemma ufficiale dello Stato ucraino, in seguito alla rivoluzione d’ottobre che sfocerà poi nella nascita della più vasta URSS della quale l’Ucraina fece parte fino al suo dissolvimento, avvenuto come noto nel 1991.

In realtà, sulle origini c’è ancora un ampio dibattito e nessuno largamente accettato. Lo stesso simbolo dà adito a più interpretazioni, visto che viene visto come un’immagine stilizzata di un falco o di un’ancora a forma di croce.

Il simbolo sullo stemma della maglia di Zelensky è nazista?

Se fino a qui non c’è alcuna connessione col nazismo, anche perché nemmeno esisteva, essa arriverà a partire dal 1929. Sebbene l’ispirazione sarà di matrice fascista, visto che governava l’Italia già da sette anni, mentre il nazismo in Germania approderà 4 anni dopo. Anche esso ispirato al Fascismo, dato che Hitler era un grande ammiratore di Mussolini.

Nel 1929, l’Organizzazione dei Nazionalisti Ucraini (noto anche con l’acronimo OUN, un partito politico nazionalista e fascista fondato nel 1929 da esuli ucraini anticomunisti e anti-russi nella città di Vienna) adottò il tryzub nel proprio stemma, ma adottando un cambiamento sostanziale: sostituirà il dente centrale con una spada. Adulterando, dunque, quello che era stato il simbolo per circa mille anni, al fine di darne una connotazione nazionalista.

Il 15 marzo 1939, anche il Sejm dell’Ucraina dei Carpazi riconobbe il tridente con una croce come emblema dello stato. Inoltre, alcune organizzazioni cattoliche ucraine hanno gli emblemi del tridente con una croce.

Le autorità sovietiche, tuttavia, bollarono il rinnovato Tridente come “segno dei nazionalisti ucraini” e lo resero illegale.

All’inizio degli anni novanta, con la suddetta dissoluzione sovietica, in Ucraina partì un dibattito se usare o meno il tridente come emblema ufficiale di stato. La contestazione principale alla sua adozione proveniva dal fatto che esso era un segno della dinastia Rjurik e non aveva nulla a che fare con l’intero popolo ucraino. Mentre Volodymyr Šajan definì il tridente “il Grande Sacramento dell’anima ucraina”.

Dopo il ripristino della statualità nazionale ucraina nel 1991, la Verchovna Rada con la sua risoluzione “Sull’emblema di stato dell’Ucraina” del 19 febbraio 1992 ha approvato il tridente come l’emblema dell’Ucraina. A sugellare la sua adozione l’articolo 20 comma 4 della Costituzione dell’Ucraina, adottata il 28 giugno 1996, che così definisce il simbolo:

elemento principale del grande emblema di Stato dell’Ucraina è il simbolo dello Stato Principesco di Volodymyr il Grande

A partire dagli anni ’90, però, con la crescita del movimento nazionalista, per non dire nazista, in Ucraina, dovuto sia al risentimento verso i russi ma anche al sostegno degli occidentali (in primis ovviamente gli americani) in ottica anti-russa, il tridente con la spada al centro è diventato un simbolo sempre più usato e preferito. Ed insieme ad esso anche il leader nazionalista Bandera. Con una accelerazione dopo il golpe del 2014, figuriamoci oggi dopo l’invasione della Russia.

Il simbolo sulla maglia di Zelensky è nazista?

Zelensky sta utilizzando il simbolo del tridente con la spada al centro, ideato come detto prima, dai fascisti e nazionalisti ucraini nel 1929. In modifica del vecchio simbolo.

Bufale.net smentisce questa cosa, riportando vecchi stemmi del tridente già utilizzati. Tuttavia, come visto, la spada è stata introdotta dopo, appunto dai fascisti ucraini.

E dato che Wikipedia talvolta modifica le informazioni inseguendo il politically correct, di seguito riportiamo lo screenshot della pagina al momento della scrittura, così da aggirare eventuali modifiche ex-post.

Come si può vedere, quel simbolo è ben diverso da quelli storici ispirati al tridente:

Questo è Zelensky in visita a Roma sabato scorso:

Qui si vede ancora meglio, anche sul braccio:

Con questa maglia, Zelenksy ha incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Papa Francesco e il Presidente del consiglio Giorgia Meloni. Gli ucraini sono liberi di utilizzare i simboli che vogliono, ma chi cerca di sottolineare determinate cose non deve essere bollato come ignorante e complottista.

