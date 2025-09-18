Silvia Salis, chi è l’ex atleta volto nuovo del Pd

Vediamo chi è Silvia Salis, sindaca di Genova da febbraio 2025.

Il Pd ha un nuovo volto interessante, per quanto l’aggettivo nuovo non sia proprio opportuno, visto che è già Sindaca di Genova da febbraio 2025. Parliamo di Silvia Salis, brillante ex atleta (martellista) e dirigente sportiva, laureata in Scienze politiche, pronta a sfidare la leadership di Elly Schlein ma anche Giorgia Meloni.

Una sfida tutta al femminile che non può che far piacere e che conferma il ruolo sempre più centrale delle donne nella politica italiana, dopo anni di emarginazione.

Vediamo meglio chi è Silvia Salis.

Chi è Silvia Salis

Come riporta Wikipedia, Silvia Salis è nata a Genova il 17 settembre 1985. Il padre Eugenio era originario di Sorso, custode dell’impianto genovese di Villa Gentile e militante del Partito Comunista Italiano, mentre la madre è una dipendente comunale.

Cresciuta nel quartiere residenziale di Sturla, inizia a praticare atletica a soli 8 anni, venendo scoperta ai lanci dal tecnico Valter Superina, ex martellista che l’ha poi allenata per molti anni.

Come atleta ha vinto 10 titoli italiani, mentre a livello internazionale il massimo risultato l’ha ottenuto in due edizioni dei Giochi del Mediterraneo: un bronzo e un oro.

Abbandonata l’attività agonistica nel 2016 per un infortunio, ha intrapreso un percorso come dirigente, arrivando a diventare vicepresidente vicaria del CONI nel 2021.

Silvia Salis sindaca di Genova

Silvia Salis viene candidata per il centro-sinistra nel febbraio 2025, in una coalizione da “campo largo“, sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e diverse liste civiche. In un contesto di successi per il centro-destra e di crisi unitaria per il centro-sinistra, riesce a sconfiggere il candidato di centro-destra Pietro Piciocchi al primo turno, distaccando di ben 7 punti l’avversario: 51 a 44.

La sua vittoria riporta così il centro-sinistra alla guida della città, ininterrotta dal dopoguerra, eccezion fatta per la parentesi di centro-destra con Marco Bucci (2017-2024), il quale è stato poi eletto Governatore della Liguria.

Non solo: il capoluogo ligure con lei torna a essere guidato da una donna dopo Marta Vincenzi (2007-2012).

Chi è il marito di Silvia Salis?

Silvia Salis è sposata con il regista Fausto Brizzi dal 2020. Hanno un figlio, Eugenio, nato nel 2023.

Ecco un’intervista a DiMartedì su La7.

