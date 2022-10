La signora in giallo: l’assurda teoria che stravolge la serie

Lutto nel mondo del Cinema, in particolare del piccolo schermo: Angela Lansbury, che interpretava la mitica “signora in giallo” Jessica Fletcher ancora in onda tutt’oggi, è morta a 96 anni lo scorso martedì 11 ottobre.

La Lansbury interpretava una iconica giallista del Maine, che vari in giro per gli Stati Uniti risolvendo misteriosi crimini efferati basandosi esclusivamente sul proprio intuito e su storie inventate cinque minuti prima della conclusione dell’episodio.

Oltre ai numerosissimi cordogli che stanno circolando sui Social, intorno alla Signora in giallo sta anche circolando una clamorosa teoria che ribalterebbe la serie.

La signora in giallo sarebbe la vera assassina

Come riporta Virgilio, la teoria parte proprio dalle caratteristiche dei misteriosi e sempre originali delitti di Cabot Cove, che hanno sempre una matrice stravagante e sono strutturati in modo inverosimile.

In base a ciò, molti fan ritengono che l’assassino sarebbe proprio La Signora in Giallo. In pratica, la Fletcher sarebbe diventata così ossessionata dai delitti misteriosi di cui scriveva, tanto da diventare lei stessa l’assassina. Per poi incastrare altre persone sfruttando le sue brillanti storie.

A parte questa teoria, alquanto fantasiosa, intorno alla Signora in giallo circolano diversi aneddoti. Come del resto accade sempre per i film e le serie di successo (queste per esempio riguardano il film cult Shining).

Per esempio, la prima scelta per interpretare la mitica Fletcher, fu Doris Day che rifiutò il ruolo perché si era ormai ritirata dalle scene. La seconda scelta fu Jean Stapleton che però non volle interpretare un ruolo destinato a durare per molti anni. E dunque si virò sulla Lansbury.

Un altro aneddoto vuole che Angela Lansbury voleva lasciare la serie tv nella quinta stagione, per divergenze con i produttori. Poi sappiamo come è andata.

