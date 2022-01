Shoah, a nipote vittima negato accesso a mostra perché senza vaccino

Quanto accaduto a Sarah Rugiadi, nipote di Frida Misul, vittima della Shoah, ha qualcosa di paradossale. Possiamo parlare, con le dovute proporzioni, di corsi e ricorsi storici. Un tempo ti marchiavano con la stella a cinque punte gialle. Oggi con una carta virtuale verde.

Il fatto è accaduto a Livorno, città notoriamente anti-fascista. Sarah Rugiadi non ha il super green pass e così è stata messa alla porta in un evento che ricorda sua nonna: Frida Misul. Deportata nel campo di concentramento di Auschwitz ed autrice nel 1946 di una delle prime testimonianze letterarie sul tema.

Di seguito le parole rammaricate della donna e alcuni dettagli sull’evento.

Come riporta Il Primato Nazionale, nel post rammaricato su Facebook la Rugiadi scrive:

Sono la nipote di Frida Misul, con mio padre da anni portiamo avanti la memoria anche testimoniando nelle scuole. Non sarò ammessa a questo evento che commemora mia nonna perché non basta certificare che non ho il Covid e non metto in pericolo nessuno (…) Semplicemente non ho il lasciapassare adatto. Buona giornata della memoria a tutti, grazie