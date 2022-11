SHEIN apre il primo negozio fisico a Tokyo: quando in Italia?

Il colosso cinese del “fast fashion” SHEIN è famoso per i suoi abiti ed accessori esclusivi. Sebbene non manchino critiche ed accuse di proporre prodotti nocivi (ne abbiamo parlato qui). Ora ha deciso di aprire il primo negozio fisico permanente SHEIN a Tokyo.

La notizia fa ben sperare quanti confidano che la multinazionale cinese, che per ora opera solo in formato e-commerce online, apra dei negozi fisici anche in Italia. Dato che per ora lo ha fatto solo temporaneamente (come abbiamo spiegato qui).

Ma vediamo dove apre il negozio fisico permanente di SHEIN a Tokyo, come funziona e se lo farà anche in Italia.

Dove si trova negozio fisico SHEIN a Tokyo

Come riporta Gulf News, il negozio fisico permanente di SHEIN a Tokyo apre i battenti domenica 20 novembre. La zona è una delle più popolari della capitale nipponica: Cat Street, un vicolo posizionato tra Harajuku e Shibuya ed è un autentico paradiso di cultura e moda per turisti e residenti che amano il genere.

Si tratta di un negozio ampio 200 metri quadrati, con tre spogliatoi e una cabina fotografica dove i clienti possono fotografarsi con gli abiti. Ma vende anche borse e cosmetici.

Rispetto ai negozi pop-up, cioè quelli temporanei, questo in Giappone dovrebbe essere permanente.

Come funziona negozio fisico SHEIN a Tokyo

Tuttavia, occorre specificare che non si tratta di un negozio fisico di abbigliamento tradizionale, ma mantiene lo stile di quelli già aperti a Barcellona. Ovvero, si tratta di un negozio di mera esposizione, dove i clienti potranno acquistare abiti e accessori sempre online ma nel negozio stesso.

Il vantaggio comunque c’è: è infatti possibile provarli, vedere bene la taglia, se ci sta bene addosso, ecc. Non si tratta dunque di un acquisto al buio come quelli che facciamo online. Ancor più rischioso quando si tratta di abiti, soggetti a taglie e misure.

I clienti dovranno effettuare una scansione del codice QR di un prodotto, che li indirizzerà al sito Web o all’app di Shein dove potranno effettuare acquisti e organizzare la consegna.

Peraltro, chiedere un rimborso e un reso a SHEIN non è proprio facile e qui abbiamo proposto una guida su come si fa.

Quando SHEIN apre negozi fisici in Italia?

Sebbene SHEIN abbia ottenuto una valutazione di $ 100 miliardi grazie ad un round di finanziamenti lo scorso aprile, più di Hennes & Mauritz AB e Zara di Inditex SA insieme, non sta attraversando un bel periodo, visto che la sua valutazione era scesa di circa $ 30 miliardi lo scorso luglio a causa dei timori che la sua rapida crescita delle vendite fosse in fase di stallo. E anche per le tante critiche in merito agli abusi ambientali, sociali e di governance che incassa da tempo, oltre alle accuse di violare i copyright dei marchi più noti.

SHEIN dunque potrebbe passare ad una fase 2.0, fatta anche di negozi fisici permanenti, pur preservando il proprio spirito virtuale. Inoltre, sta cercando di lanciare prodotti più costosi, con una propria linea di moda premium chiamata MOTF, sebbene la sua immagine di rivenditore a basso prezzo sia profondamente radicata e dunque crei ancora diffidenze.

Ancora, sta cercando di penetrare nel mercato americano, istituendo centri di distribuzione nel Midwest e in California. Nonché di ottenere un’IPO negli Stati Uniti entro il 2024. Sebbene l’American dream del colosso cinese potrebbe essere stroncato da un ritorno al governo di Trump, che è stato particolarmente agguerrito contro le aziende cinesi, tanto da spingere Google a togliere la licenza a Huawei del sistema operativo Android.

Dunque, c’è la speranza da parte dei clienti di SHEIN che un negozio fisico permanente sia aperto anche nel nostro paese, dove i clienti sono tanti. Le città più indicate potrebbero essere Milano, essendo la capitale della moda. O Roma, essendo la capitale del paese. O ancora Napoli, dove il colosso cinese ha uno straordinario riscontro.

Ricevi news senza censure su Telegram