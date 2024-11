SHEIN apre negozio a Napoli per Natale: come funziona, giorni e orari

Vediamo quali sono i giorni, gli orari e come funziona Snowville, il negozio a tema natalizio di SHEIN presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

SHEIN, ormai, non ha bisogno di presentazioni. Piattaforma e-commerce dedicata principalmente all’abbigliamento uomo, donna, bambino, ma sulla quale è possibile trovare un po’ di tutto: accessori per la casa e per la cura della persona, giocattoli, utensileria, ecc. Ora apre a Napoli un negozio a tema natalizio all’interno della Mostra d’oltremare: sarà tutto a tema natalizio e si chiama in modo inequivocabile Snowville.

Di seguito vediamo giorni, orari, come funziona del negozio a tema natalizio di SHEIN nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Come funziona il negozio SHEIN nella Mostra d’Oltremare

Come svela Vesuvio live, i visitatori si troveranno davanti un maestoso albero di Natale, tante luci scintillati tipiche natalizie, una cassetta delle lettere per Babbo Natale e giganteschi pacchi regalo. Non mancherà altresì un paesaggio invernale fiabesco con alberi ricoperti di neve e installazioni che ricordano distese innevate.

Si tratta comunque del classico pop-up al quale SHEIN ci ha ormai abituati anche in Italia. Saranno presenti tutte le categorie di prodotto più amate dagli aficionados del sito: oltre all’abbigliamento per tutti i generi ed età, anche una sezione home dedicata all’arredamento e un’area beauty interamente riservata ai prodotti SHEGLAM.

Insomma, oltre al mero shopping, i visitatori potranno in generale vivere una bella esperienza natalizia.

Negozio SHEIN alla mostra d’Oltremare: giorni e orari

Il negozio SHEIN “Snowville” presso la Mostra d’Oltremare di Napoli – struttura sita nel quartiere Fuorigrotta, in Viale Kennedy 54, ormai abitualmente adibita per mostre di vario genere ma anche per svolgere concorsi pubblici – sarà aperto dal 3 all’11 dicembre prossimi, dalle 11:00 di mattina alle 20:00 di sera.

Tuttavia, in occasione del weekend, ovvero nei giorni 7 e 8 dicembre, l’orario di apertura sarà anticipato alle 10:00. Mentre per l’ultimo giorno di apertura, l’11 dicembre, la chiusura è anticipata alle 17:00.

Vicino Napoli sta per aprire anche il più grande Parco commerciale d’Europa: Maximall Pompeii. Qui tutte le info.

