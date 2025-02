SHEIN Love, lo showroom del colosso cinese apre a Verona: tutte le info

Scopriamo dove apre SHEIN Love a Verona, in quali giorni e orari, e come funziona. Un’esperienza che va oltre il classico showroom.

In occasione di San Valentino, SHEIN apre per la prima volta uno showroom a Verona, ma in versione speciale. Infatti, sarà dedicato all’amore, ma non solo per gli altri, bensì, anche per se stessi. Si chiama, inequivocabilmente, SHEIN Love.

La scelta non è casuale: Verona viene da secoli considerata la città dell’amore per eccellenza, avendo fatto da incantevole scenario della storia d’amore più famosa di sempre: quella tra Romeo e Giulietta. Raccontata da William Shakespeare e trasposta anche al cinema dal maestro Franco Zeffirelli.

Di seguito vediamo dove apre Shein Love a Verona, in quali giorni e orari e in cosa consiste.

Dove si trova SHEIN Love a Verona

SHEIN LOVE apre in quel di Verona al seguente indirizzo: via Scala 1/A.

SHEIN Love a Verona: giorni e orari

Lo showroom del colosso cinese apre nella città veneta da giovedì 20 febbraio a sabato 22 febbraio, dalle 11.30 alle 19.30. Dunque, si avrà tanto tempo a disposizione sia per la visita che per riuscire a incastrare questo evento con i propri impegni.

Come funziona SHEIN Love a Verona

Si tratta di un’esperienza totalmente immersiva. Infatti, oltre al tradizionale showroom a cui ormai SHEIN ha abituato vecchi e nuovi clienti, tramite il quale i visitatori potranno scoprire nuove collezioni e acquistare i prodotti tramite appositi QR Code, sarà possibile vivere tante nuove iniziative dedicate all’amore.

Si pensi al Gratitude Wall, dove lasciare pensieri dedicati a ciò per cui si è grati; o alla Claw Machine, per tentare la fortuna e vincere prodotti SHEIN; ma anche alla Love Line, in cui si potranno ascoltare dei veri messaggi ispiratori.

Infine, sarà possibile personalizzare accessori da regalare agli altri o a ste stessi, così da porterà con sé un ricordo indelebile di questa magica esperienza.

