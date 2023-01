Shameless: la serie Tv di cui non potrai fare a meno

Shameless è una serie Tv americana prodotta dal 2011 al 2021 e trasmessa negli Stati Uniti dal canale via cavo Showtime. In Italia invece a mandarla in onda in chiaro è Mediaset, dal 2011. Inizialmente su Mediaset Premium sui canali a pagamento e poi in chiaro due anni dopo.

Si tratta in realtà di un remake della omonima serie britannica ideata da Paul Abbott, riadattata da John Wells. Tra i produttori e sceneggiatori della serie, troviamo, inoltre, gli attori Alex Borstein e Mike O’Malley.

Shameless consta di 11 stagioni, da 12 puntate cadauna. Una serie irriverente, che parla dell’America dalla prospettiva degli ultimi, degli emarginati, dei reietti e degli autolesionisti. Quelli che il sistema capitalistico americano tratta con disprezzo ed imbarazzo. Come se fossero storture del proprio modello sociale di cui vergognarsi, basato com’è sull’arrivismo e sull’autodeterminazione dei singoli.

Ed invece, paradossalmente, di poveri, emarginati e diseredati ne produce fin troppi. Senza peraltro neanche prendersene cura. D’altronde, in Shameless si denuncia anche questo: la sanità impostata sul profitto più che sul diritto alla cura.

Di seguito vediamo dunque diverse curiosità su Shameless (la versione americana). Quindi le differenze con quella inglese, il cast, la trama, il profilo dei personaggi e la canzone della sigla.

Shameless: differenze tra la serie americana e quella inglese

Quali sono le differenze tra la versione inglese e quella americana di Shameless? In comune le due serie hanno poco, praticamente solo il nome degli 8 componenti della famiglia Gallagher e dei due vicini Veronica e Kevin. E il loro status sociale e modo di vivere.

In pochi poi sanno che ci sono altre versioni, come in Turchia chiamata Bizim Hikaye, una in Pakistan chiamata Hamari Kahani e una versione russa chiamata Besstydniki.

Vediamo tutte le differenze tra la versione inglese e quella americana di Shameless.

La versione inglese è più estrema

Rispetto alla serie originale, differisce per il fatto di essere più edulcorata, per quanto comunque la versione americana sia ugualmente irriverente e politically uncorrect.

Nella versione inglese dei personaggi principali resta solo Frank

Inoltre, nella serie britannica i protagonisti iniziali vanno tutti via dopo le prime stagioni. Dando maggiore spazio a personaggi inizialmente minori. Per esempio, le famiglie Maguire e Karib, che si incrociano con quella protagonista.

Infatti, dalla prima all’ultima stagione oltremanica restano solo lo sgangherato capofamiglia Frank Gallagher e la figlia della sua seconda moglie, Karen Maguire. Personaggio quest’ultimo che in Shameless made in Usa non c’è affatto. L’unica Karen esistente è Karen Jackson, una delle ex sui generis di Lip, presente nelle prime tre stagioni.

Veronica e Liam nella versione americana sono neri

Un’altra differenza di rilievo è che la vicina Veronica sia bianca nella versione britannica. Mentre nella serie americana è di colore. Anche Liam, sesto ed ultimo figlio dei Gallagher cambia colore della pelle, ugualmente a Vee. E parte piccolissimo nella serie americana per poi crescere fino alla pubertà stagione dopo stagione.

Le location

Altre differenze le segnala Celebrity briefs. Per esempio, Shameless americana è girata tutta a Chicago, con alcuni locali che davvero esistono, come il fast food Patsy’s, che per un periodo viene pure rilevato da Fiona, primogenita della famiglia. Mentre la versione inglese è girata in più luoghi.

Cast nella versione americana più talentuoso

Un’altra differenza riguarda il cast. Secondo molti fan della serie, la versione americana vanta un parco attori molto più apprezzato. Per esempio, nel ruolo di Frank, William H. Macy è molto più dentro il ruolo di David Threlfall, comunque bravo. Ci sono altri attori significativi espressi nella versione americana, tra cui Emmy Rossum nei panni di Fiona o Joan Cusack nei panni di Sheila Jackson. Personaggio secondario tra i più amati.

Della serie britannica si apprezza soprattutto il fatto che Steve sia interpretato da un attore di livello come James McAvoy.

Alcuni personaggi secondari più centrali nella versione americana

Veniamo ai vicini. Detto delle differenze cromatiche di Verona, ci sono anche importanti differenze nella centralità dei personaggi. Kev e Vee esistono in entrambe le versioni, ma lasciano la versione britannica dopo la quarta stagione. Con la famiglia Maguire che diventa come detto più centrale.

Nella versione americana, la famiglia Maguire non c’è ma ci sono i mitici Milkovich, che danno vita ad altre caratterizzazioni e dinamiche. Su tutte, il fatto che Ian e Mickey siano una coppia, seppur turbolenta. Inoltre, i Maguire tendono a perdere importanza verso le ultime stagioni.

Versione inglese più sessualmente esplicita

I rapporti sessuali nella versione britannica sono ancora più espliciti di quella americana. Con maggiori inquadrature frontali.

Le notevoli differenze di Ian tra le due versioni

Il personaggio di Ian è forse quello che più differisce tra le due serie. In quella inglese sposa una donna, mentre in quella americana sposa un altro uomo, Mickey Milkovich.

La settimana figlia di Frank

Come detto, nella versione inglese, Monica e Frank hanno una settima figlia, Stella. Mentre nella serie americana, Monica muore nella settima stagione con solo sei figli, ma Frank ha in effetti un’altra figlia, Sammy, avuta però con un’altra donna. La ricontatterà solo per uno scopo: ottenere da lei un rene. Tuttavia, data la loro incompatibilità, le cose non andranno in modo sperato e Frank farà fatica a sbarazzarsi di lei.

Svetlana

Nella versione americana, c’è anche un personaggio che diventa centrale per diverse stagioni, del tutto assente nella versione britannica: quello della russa Svetlana. Partita come prostituta di Mickey, finisce per convivere per un rapporto a 3 con Veronica e Kevin. Sarà nella serie per ben 5 stagioni.

Il pub di Kevin e Veronica

Il pub dove Frank va a bere cambia nelle due versioni: in quella inglese è The Jockey, gestito principalmente dalla famiglia Maguire. Nella versione americana è invece The Alibi Room, rilevato da Kev e Vee dopo la dipartita dell’anziano e malato proprietario.

Serie inglese molto più veloce

Ultima differenza è la velocità: la serie inglese è molto più veloce, con i protagonisti che crescono più velocemente. E forse per questo vanno via presto. Mentre in quella americana seguono la crescita anagrafica reale degli attori.

Shameless di cosa parla

Shameless narra le vicende di una famiglia residente nel South side, a Chicago: i Gallagher. Di origini irlandesi, sono composti da una coppia di sciagurati coniugi dediti ad alcol e droghe, Frank e Monica, e i loro sei figli. Vittime dei loro comportamenti irresponsabili: Fiona, Lip, Ian, Debbie (o Debs), Carl e Liam. Caratterialmente tra loro molto diversi, ma aventi in comune una vita incasinata. Riusciranno sempre però a fare squadra nel momento del bisogno.

Ad accudirli realmente è la primogenita, Fiona, che tra le prime stagioni riesce anche ad ottenere il loro affidamento, dopo l’ultima infamata di Frank. La loro madre, Monica, soffre di bipolarismo, ed entra ed esce rapidamente dalle loro vite.

Oltre a loro, personaggi presenti in tutte le stagioni sono i due vicini: Kevin e Veronica. I quali gli danno spesso e volentieri una mano e gestiscono un locale, che è più una bettola: l’Alibi.

Shameless cast attori

Come riporta Wikipedia, ecco il cast di attori di Shameless:

William H. Macy: Frank Gallagher

Monica Gallagher: Chloe Webb

Emmy Rossum: Fiona Gallagher

Jeremy Allen White: Phillip “Lip” Gallagher

Cameron Monaghan: Ian Gallagher

Emma Kenney: Debbie Gallagher

Ethan Cutkosky: Carl Gallagher

Christian Isaiah: Liam Gallagher

Shanola Hampton: Veronica “V” Fisher

Steve Howey: Kevin “Kev” Ball

Justin Chatwin: Steve Wilton/Jimmy Lishman

Joan Cusack: Sheila Jackson

Laura Slade Wiggins: Karen Jackson

Zach McGowan: Jody Silverman

Noel Fisher: Mikhailo “Mickey” Milkovich

Emma Greenwell: Mandy Milkovich

Jake McDorman: Mike Pratt

Emily Bergl: Sammi Slott

Isidora Goreshter: Svetlana Yevgenivna Fisher

Richard Flood: Ford Kellogg

Kate Miner: Tami Tamietti

Shameless personaggi protagonisti

Ecco un’analisi dei personaggi principali di Shameless.

Frank Gallagher

Interpretato dall’ottimo William H. Macy (anche sceneggiatore, produttore e regista), Frank è un capofamiglia completamente sciagurato e non curante dei propri figli. Dedito da sempre al consumo di alcol e droghe. Lascia spesso e volentieri i propri figli nei guai e sovente è egli stesso a provocarglieli.

Non manca anche di comportamenti scorretti nei loro confronti, senza alcuno scrupolo. Fiona è la sua preferita, sebbene non sia riuscito a mostrarle affetto e riconoscenza.

Il matrimonio con Monica ha peggiorato le sue dipendenze, non a caso alla dipartita di lei, prova anche a cambiare vita, riuscendoci. Diventando un provetto dipendente di una ditta di prodotti per il giardinaggio. Ma l’e-commerce provocherà il suo licenziamento e tornerà alla vita disastrosa di prima.

In fondo, lo stesso Frank è anche un ottimo oratore e impeccabile analista dei mali della società contemporanea, soprattutto di quella capitalista americana. Contro la quale non lesina critiche e condivisibili critiche.

Intessa varie relazioni sentimentali, mosse soprattutto da interessi egoistici e che finiscono tutte irrimediabilmente male.

Monica Gallagher

Interpretata da Chloe Webb, è la moglie di Frank. Soffre di bipolarismo, che si è sempre rifiutato di combattere. La sua instabilità caratteriale, accentuata dal consumo di alcol e droghe, la porterà continuamente a stare lontana dai propri figli. Influenzando negativamente le loro vite.

Tra i suoi vari deliri, cercherà di prendere la custodia di Liam, senza riuscirci e di portare via con sé Ian, al quale ha trasmesso la stessa malattia.

Fiona Gallagher

Primogenita, interpretata dalla talentuosa Emmy Rossum, si prende cura dei suoi fratelli, aiutata spesso dai vicini Veronica e Kevin.

A metà serie cercherà di intraprendere una rampante carriera imprenditoriale, pensando più a se stessa. Ma tra errori e sfortune, non gli andrà bene.

Non gli andranno bene neppure le relazioni sentimentali, che finiranno tutte disastrosamente, anche qui tra errori personali ma anche sfortuna.

La Rossum aveva minacciato di lasciare la serie dopo l’ottava stagione, chiedendo un adeguamento salariale avendo un ruolo centrale. Riuscirà a restare anche la nona grazie all’intercessione di Macy (Frank). Tuttavia, dopo la nona lascerà Shameless definitivamente, anche per dedicare più tempo ai figli e per nuovi stimoli professionali. Provocando uno choc nei fan.

Nelle ultime due stagioni sarà solo nominata di tanto in tanto, quasi liquidata con una sindrome Chuck Cunningham qualsiasi.

Lip Gallagher

Secondogenito, interpretato da Jeremy Allen White, dotato di una straordinaria intelligenza tanto da essere l’unico ad aver preso il diploma e ad iscriversi al college. Ma butterà il suo talento alle ortiche, tra un casino e l’altro.

Riuscirà ad uscire dalla dipendenza dall’alcol e a mettere la testa a posto mettendo su famiglia insieme a Tami Tamietti (Kate Mine). Sebbene non mancheranno ostacoli ed avversità.

Il personaggio secondo i fan viene troppo appiattito nelle ultime due stagioni subendo una involuzione. Anziché emergere di più con l’uscita di scena di Fiona.

Ian Gallagher

Interpretato dal talentuoso Cameron Monaghan, Ian è il terzo fratello, sebbene si scoprirà non essere figlio naturale di Frank ma di suo fratello col quale Monica aveva avuto una scappatella.

Ian è gay e scoprirà di essere bipolare, accettando dopo qualche danno (tra cui il carcere) a prendere i farmaci.

Avrà una burrascosa relazione con Mickey Milkovich (Noel Fisher), appartenente ad una famiglia di delinquenti e dai modi bruschi complice il contesto famigliare in cui è stato allevato. I due si sposeranno, ma anche la festa di nozze sarà irresistibilmente sui generis.

Monaghan ha lasciato per un certo periodo la serie, per poi fare ritorno, impegnato in altri progetti, tra cui un’altra serie: Gotham. Dove interpreta lo psicotico Jerome Valeska e in seguito Jeremiah Valeska.

Debbie Gallagher

Interpretata dalla vulcanica Emma Kenney, è la più turbolenta e meno empatica tra i fratelli. Sebbene, alla fine, si sia sempre prodigata per loro nel momento del bisogno. Inoltre, Debbie è stata l’unica a cercare di tenere unita la famiglia fino in fondo.

Viene convinta da Frank a tenere la gravidanza, di fatti diventa mamma a soli 15 anni di Frannie. Ma ciò influenzerà pesantemente sulla sua vita, in primis, lascerà la scuola e imparerà la professione di saldatrice.

A metà serie scopre di essere lesbica, ma anche lei avrà vari rapporti sentimentali burrascosi e poco duraturi. Tra cui anch’essa con una Milkovich.

Con l’uscita di scena di Fiona cercherà di assumere il controllo della famiglia, con scarso successo.

Carl

Carl è invece interpretato da Ethan Cutkosky, che fa anche il cantante. Il suo personaggio è il più camaleontico, passato dall’essere un bullo di quartiere, uno spacciatore, un soldato fino ad un poliziotto.

Carl è dotato di poca intelligenza e ciò gli porta spesso a prendere decisioni sbagliate e poco ponderate. Per un periodo avrà anche una certa complicità con Frank, ruolo che poi crescendo passerà a Liam.

Come tutti gli altri, non mancherà di avere relazioni sentimentali complicate e poco durature. Talvolta stroncate con metodi estremi…

Liam

Più piccolo di tutti, subirà per questo più di tutti i comportamenti degli adulti. Che poco si prendono cura di lui. E’ di pelle nera per un discendente di colore della madre Monica e anche per questo si sente estraneo al contesto familiare.

Da piccolo, rischierà di morire o di avere pesanti deficit permanenti avendo ingerito della coca lasciata sul tavolo da Fiona.

Cercherà fino alla fine di tirare il meglio da Frank, ma sarà una mission impossible.

Per ragioni anagrafiche, è l’unico interpretato da diversi attori: Brennan e Blake Johnson, Brenden e Brandon Sims e da Christian Isaiah.

Kev e Vee

Interpretati rispettivamente da Steve Howey e Shanola Hampton, sono come detto i due vicini della famiglia Gallagher. Che spesso li aiuteranno.

Kevin Ball è il classico ragazzone tanti muscoli e poco cervello, barista presso una bettola, l’Alibi room. Mentre Veronica è una sexy ragazza di colore, infermiera che non manca di rubare i farmaci dall’ospedale.

Ad inizio serie rileveranno il locale dopo la dipartita del vecchio e malato proprietario. Ma saranno anche coinvolti per diverse stagioni in un triangolo sentimentale con una donna russa, che ospitavano al piano di sopra per una sorta di bordello: Svetlana.

Inoltre, nel corso della serie avranno sempre maggiore spazio, con proprie disavventure e situazioni irresistibili.

A fine serie decideranno di trasferirsi per sentirsi più realizzati. Ad onor del vero, la scelta è apparsa per i fan troppo frettolosa e dettata più da esigenze di sceneggiatura.

Dove guardare Shameless

Al momento della scrittura, come riporta Coming Soon, è possibile guardare Shameless in abbonamento su Infinity+ e Amazon Prime Video, mentre in chiaro su Italia 2 in base alla programmazione dei palinsesti.

Qual è la canzone della sigla di Shameless

La canzone della sigla di Shameless è The Luck You Got, del gruppo indie rock The High Strung. La riporto di seguito:

