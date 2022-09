Il signore degli anelli, che flop! Tutte le critiche alla serie

L’attesissima serie de Il signore degli anelli: gli anelli del potere è partita da una settimana. Ma è già bersagliata di critiche, benché siano stati appena mandati in onda due episodi. Basta solo dire che la piattaforma che l’ha lanciata, Amazon Prime Video, ha dovuto sospendere le recensioni per 72 ore.

Del resto, è sempre difficile soddisfare tutte le esigenze dei fan di un libro. Al quale, peraltro, ha già fatto seguito una amatissima Trilogia. Che sicuramente a sua volta non ha potuto raccogliere appieno tutta l’essenza dell’opera di Tolkien.

Vediamo le principali critiche alla serie de Il signore degli anelli.

Recensioni negative sulla serie Il signore degli anelli

Facendo una sintesi tra critica e pubblico, nonché personali, le critiche principali riguardano il fatto che la serie di Prime Video sia tendenzialmente noiosa. Pur non mancando scene spettacolari che spezzano la noia, e ci mancherebbe. Del resto, trattandosi del genere Fantasy, non può venire meno rispetto agli effetti speciali.

Le recensioni negative a Il signore degli anelli riguardano però anche l’immancabile politically correct che ha travolto anche questa serie. Per esempio, la solita rivisitazione etnica di alcuni personaggi: troviamo l’elfo silvano Arondir (Ismael Cruz Córdova) e la pingue principessa Disa (Sophia Nomvete), entrambi interpretati da attori afroamericani.

Così come l’immancabile Woman power, lo stesso che di recente ha visto perfino Hulk diventare una donna. Ovvero, l’unico personaggio eroico è una donna, vale a dire l’elfa Galadriel. La quale non è un’elfa regale interpretata da Cate Blanchett come quella vista nella trilogia di Peter Jackson, ma una coraggiosa eroina d’azione. Circondata da uomini quasi codardi, che la scoraggiano nella ricerca di Sauron, che secondo essa, e a ragione, è ancora un potenziale pericolo.

