Sergio Bonelli Editore verso il fallimento? Le ragioni della crisi

Vediamo quali sono i motivi che hanno portato Sergio Bonelli Editore verso la crisi e quali potrebbero essere le soluzioni.

La crisi della Sergio Bonelli Editore sta animando diversi dibattiti sui Social. Tra chi cerca di evidenziare i motivi e chi cerca di avanzare delle proposte di rilancio.

Il bilancio 2020 aveva già registrato un netto calo del fatturato da 30,6 a 27,7 milioni di euro, costringendo l’azienda italiana a correre ai ripari con i soliti due ingredienti che si adoperano in questi casi: taglio dei costi e aumento dei prezzi. Basta solo dire che ad aprile 2025 un albo classico come Tex è passato da 4,90 a 5,80 euro, quasi 1 euro in più. Mentre altre testate hanno visto una riduzione delle unità stampate.

Ma quali sono le vere ragioni della crisi di Sergio Bonelli Editore? E quale potrebbe essere la soluzione?

Perché Sergio Bonelli Editore è in crisi?

Le 2 ragioni subito addotte in modo semplicistico sono 2:

l’aumento dei prezzi

o giovani non leggono a causa dei social

Tuttavia, non è proprio così. In generale, il popolo “meno lettore” d’Occidente è da quando esiste la carta stampata di massa proprio quello italiano. E anzi, contrariamente a quanto si pensi, in realtà proprio i giovani leggono più degli adulti nella fascia dai 15 ai 35 anni.

Per quanto riguarda i prezzi che aumentano, sicuramente qualche lettore nel lungo periodo lo perdi. Ma gli affezionati a un personaggio e a una trama resistono e accettano i rincari, anche perché sono lenti e graduali, senza choc improvvisi.

Il vero problema va ricercato nel fatto che la Bonelli si sia poco rinnovata. Nata nel 1940, usa la solita formula, quella del grande successo registrato nel periodo d’oro degli anni ’60-’70. Già nella prima metà anni ’80, Sergio Bonelli Editore subì la prima pesante crisi, complice la prima ondata nel nostro Paese di due fenomeni culturali di massa:

i manga giapponesi in Italia; i telefilm americani.

La Bonelli ne uscì soprattutto grazie a Dylan Dog, che dalla seconda metà anni ’80 e quasi per tutti i ’90 divenne amatissimo e popolarissimo, facendo registrare alla casa editrice vendite “monstre” con storie accattivanti, coinvolgenti, appassionanti. Quasi si trattasse di film horror d’autore da leggere e ammirare in formato disegno.

Tuttavia, già alla fine degli anni ’90 Commentatori autorevoli come Vincenzo Oliva notarono, un “regresso artistico” e sottolinearono che le nuove testate come “Magico Vento”, “Brendon” e “Julia” non facevano che riproporre schemi narrativi già ampiamente sfruttati.

Ecco, siamo a una delle prime cause della crisi di Bonelli: personaggi di punta come Tex e Dylan Dog sono invecchiati molto male. Il western non appassiona e interessa più da tempo e oggi un personaggio come Tex, per quanto proponesse già le ragioni degli indiani in un’epoca nella quale l’ideologia Woke non era ancora imperante, è anacronistico e improponibile.

L’investigatore dell’incubo, invece, ha da tempo perso fascino e qualità. A detta della maggioranza dei fan di Dylan Dog i primi 100 numeri sono dei capolavori, poi è iniziato il lento declino.

Poi c’è la questione della diffusione: la Bonelli è rimasta inchiodata alla formula “fumetto popolare da edicola“, ma le edicole stanno scomparendo. Si punta poco sul digitale, si punta poco su altri media. I personaggi della Bonelli non trovano sbocchi sul grande schermo, come invece hanno fatto con successo Dc Comics e Marvel. Si ricorda solo un brutto film su Dylan Dog.

Altro problema, la nazionalità: per quanto i suoi fumetti si vendano soprattutto in Italia, i personaggi principali, paradossalmente, non sono italiani: un anglofono non legge di certo un personaggio americano come Tex o uno londinese come Dylan Dog. O personaggi come Zagor o Nathan Never. I quali inseguono il mito americano, ma ciò poteva andare bene dal Dopoguerra agli anni ’80.

Come Sergio Bonelli può sconfiggere la crisi?

La casa editrice sta cercando di correre ai ripari. Come riporta Giornale pop, Per quanto riguarda la scomparsa delle edicole, punta sulla vendita diretta tramite abbonamenti annuali. Per quanto riguarda la sfida Social e digitale, ha lanciato nel 2022 la piattaforma digitale Bonelli Digital Classic, che, strutturata sul modello di Spotify e Netflix, permette la lettura di migliaia di albi di fumetti anche qui dietro al pagamento di un canone mensile o annuale.

Non mancano però critiche alla piattaforma, come la mancanza di funzioni essenziali quali segnalibri e modalità off-line. Inoltre, la lettura su PC non permette lo zoom vignetta per vignetta e il catalogo non include ancora tutte le serie più recenti.

Sempre per quanto concerne la vendita diretta, molto interessante e azzardata è l’apertura di uno store fisico a Milano, di 160 m², è un esempio concreto di vendita diretta al pubblico.

La casa editrice ha pure cercato di lanciare nuovi personaggi, senza particolari esiti. Inoltre, sta cercando di puntare anche essa su serie tv e film lanciando la Bonelli Entertainment ha già dato i suoi frutti: il film Dampyr (co‑produzione con Eagle Pictures e Brandon Box) è uscito al cinema nel 2022, venendo quasi snobbato in Italia ma venendo molto apprezzato negli Usa. Risultando addirittura tra i film più visti su Netflix Usa.

Abbastanza buona è stata poi l’accoglienza dell’animazione di Dragonero – I paladini, elogiato per la sua qualità visiva.

Si cercano poi altri mercati: sempre nel 2022 Bonelli ha siglato con la società indiana PowerKids un accordo per la distribuzione globale delle licenze e del merchandising delle serie animate.

Il tutto, confidando in un aiuto da parte del Governo, con politiche di incentivi e defiscalizzazioni. Insomma, vedremo se Dylan Dog, Tex Willer, Zagor, Nathan Never, Julia e Martin Mystère avranno ancora un futuro.

