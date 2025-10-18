Serenis: come funziona e quanto costa la piattaforma di psicologi online

Vediamo come funziona Serenis, quanto costa, le opinioni e le recensioni, quali servizi offre, se conviene usarlo.

Serenis è una piattaforma che sulla Home page del sito ufficiale si definisce come “Centro medico online per il tuo benessere fisico e mentale“. Offre servizi di psicologo online, psichiatra, coach e nutrizionista. Vanta oltre 2.500 professionisti specializzati e ad oggi sostiene di aver svolto oltre 1.5 milioni di sedute.

La prima seduta è gratuita e solo successivamente, se si decide di andare avanti, si può scegliere uno dei pacchetti tariffari previsti. Oltre alla possibilità di svolgere le sedute online o in presenza. Sebbene, per ora, limitatamente alle città di Milano o Roma.

Ottime le recensioni, almeno se ci si sofferma ai feedback rilasciati sul sito preposto alle recensioni di servizi online Trustpilot. Infatti, vanta una media di 4,8 su 5.

Di seguito vediamo meglio come funziona Serenis, quanto costa, quali sono le recensioni e le opinioni, se conviene davvero.

Come funziona Serenis?

Il primo step consiste nel rispondere a un questionario, per individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze individuali. Sarà possibile poi visualizzare tutti i dati del professionista, compreso il suo Cv e un calendario. La prima seduta è gratuita.

E’ possibile scegliere tra vari percorsi in base alla propria problematica. Per iniziare, occorre pigiare sul bottone “Scegli un percorso” o “Inizia il questionario” che trovi sulla Home page.

Il tempo medio della durata del colloquio è di 4 minuti, ma non ci sono timer. Occorre spuntare via via le risposte.

Una volta completato il questionario e individuato lo specialista che fa per te, devi scegliere se optare per sedute comodamente da remoto online oppure raggiungere uno studio per sedute in presenza. Tuttavia, ad oggi le uniche città presso le quali è possibile farlo sono Milano e Roma, almeno al momento della scrittura.

Serenis offre anche un supporto tecnico 7 giorni su 7.

Quanto costa Serenis?

Il costo dei servizi offerti da Serenis cambiano in base al tipo di supporto richiesto. Scorrendo l’Home page è possibile trovare un grafico riepilogativo. La prima seduta è generalmente gratuita, eccetto per Psichiatria. Al momento della scrittura, sono i seguenti:

Terapia individuale: 49€, ogni seduta dura 45 minuti;

Terapia di coppia: 59€, sedute da 55 minuti;

Coaching: 55€, seduta da 45 minuti;

Psichiatria: prima seduta da 45 minuti 89€, le successive da 30 minuti 77€;

Sessuologia: 45€, sedute da minuti;

Nutrizione: 40-77€, sedute tra i 30 e i 60 minuti.

Quali servizi sono offerti su Serenis?

Sul sito sono trattati i seguenti disturbi o temi:

Depressione

Ansia

ADHD

Fobie

Problemi al lavoro

Lutto

Traumi

Panico

Disturbo Ossessivo Compulsivo

Stress

Autostima

Crescita personale

Adolescenza

Counseling

Terapia di coppia

Genitorialità

Relazioni

Sessuologia

Autostima

Burnout

EMDR

Ipnosi

Serenis: opinioni e recensioni

Quali sono le opinioni e le recensioni su Serenis? Ecco cosa dice chi ha utilizzato o usa la piattaforma al momento della scrittura:

Su Trustpilot la media voti è di 4,8 su quasi 2.100 recensioni;

Su Google play la media è di 4,4 su 782 recensioni;

Su App store la media è di 5 su sole 3 recensioni.

Conviene usare Serenis?

La piattaforma si presenta interessante e ideale per quanti hanno bisogno di un sostegno psicologico ma non se la sentono di recarsi presso uno studio. I costi sembrano in linea con la media generale e il servizio può essere interrotto in qualsiasi momento qualora non ci sentiamo appagati e soddisfatti. Le recensioni e le opinioni sono ottime.

Sito ufficiale: https://www.serenis.it/

In un altro articolo abbiamo recensito un’altra piattaforma di psicologia online: Unobravo.

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità