In Cina un tribunale vieta di licenziare per sostituire con IA

La sentenza crea un precedente importante, in una Cina che fa i conti con una pesante recessione e disoccupazione giovanile.

In Cina una sentenza del tribunale Intermedio del Popolo di Hangzhou situato nella parte orientale del paese, ha stabilito che le aziende non possono licenziare i dipendenti per sostituirli con sistemi di intelligenza artificiale.

Una decisione storica, presa in data 28 aprile 2026, che cerca di porre dei margini alle decisioni delle aziende private di sostituire esseri umani con l’IA.

Il tribunale ha motivato la sua decisione in virtù del fatto che le

motivazioni addotte dall’azienda per il licenziamento non rientravano in circostanze negative quali la riduzione del personale o le difficoltà operative, né soddisfacevano la condizione legale che rende ‘impossibile proseguire il rapporto di lavoro

Insomma, il licenziamento o la riduzione dello stipendio deve avvenire solo se esistono condizioni oggettive come congiunture economiche, trasformazione della produzione, ecc.

La Cina sta affrontando una pesante recessione economica e una disoccupazione giovanile allarmante. Pertanto, il Partito Comunista cinese intende dare priorità alla stabilità del mercato del lavoro, evitando furbizie come la sostituzione sistematica degli esseri umani con le moderne tecnologie allo scopo di risparmiare sulla forza lavoro.

La Cina fa i conti con l’IA

Come spiega Maurizio Blondet, il lavoratore in questione è un addetto al controllo qualità di un’azienda tecnologica, chiamato convenzionalmente Zhou per preservarne l’anonimato, responsabile della verifica dell’accuratezza dei risultati prodotti dai modelli linguistici di grandi dimensioni.

Era stato sostituito nella sua mansione dall’Intelligenza artificiale e retrocesso in un altro ruolo con un taglio dello stipendio di quasi la metà (il 40%).

Zhou non ci stava e ha rifiutato la nuova collocazione e così l’azienda lo ha licenziato. La vicenda è poi sfociata in una causa di lavoro, con un riconoscimento di un pacchetto di risarcimenti per il dipendente. Di qui poi la nuova svolta che ribalta la situazione.

Già lo scorso dicembre, un altro tribunale cinese aveva stabilito come

l’introduzione dell’AI non costituisse un presupposto legale sufficiente per giustificare la risoluzione del contratto di un dipendente da parte di un’azienda di cartografia.

Dunque, un precedente importante che però difficilmente sarà presto in prestito dai paesi occidentali. Annebbiati da un capitalismo che affama molti per arricchire pochi.

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