Trent’anni fa la sentenza Bosman: come ha rovinato il calcio per sempre

Il 15 dicembre 1995 la Corte di Giustizia Europea, con sede in Lussemburgo, tramite sentenza C-415/93 diede ragione al trentunenne centrocampista Jean-Marc Bosman. Il quale due anni prima, il 6 ottobre 1993, era arrivato a denunciare il suo club, lo RCF Liegi per avergli impedito di accordarsi con un’altra squadra.

Il verdetto si rifece alla libera circolazione dei lavoratori dipendenti (articolo 39 del Trattato di Roma, 1957, ora articolo 45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), consentendo così da allora ai giocatori a fine contratto di cambiare squadra senza il pagamento della quota di trasferimento. Ma anche di poter avviare contatti con altre società nei sei mesi precedenti la scadenza del contratto.

Ma chi era Bosman? E come ha cambiato il calcio la sentenza che porta il suo nome?

Chi era Bosman

Jean-Marc Bosman è nato a Liegi nel 1964. Di ruolo centrocampista, per sette anni (dal 1983 al 1990) aveva indossato la maglia delle 2 squadre della sua città: Standard (1983-1988) e RFC (Royal Football Club). Si era fatto notare anche nella nazionale belga Under 20, registrando 20 presenze, talvolta anche con la fascia di capitano.

Nel 1990, alla scadenza del contratto con il RFC Liegi, raggiunse un accordo con il club francese Dunkerque, ma l’RCF bloccò l’affare, chiedendo un indennizzo di 500mila sterline. Il Dunkerque rifiutò. Bosman così rimase a Liegi, ma con un danno economico notevole: club gli ridusse drasticamente lo stipendio con un taglio del 75%. Ma subì anche un danno tecnico: nel clou della sua carriera all’epoca dei fatti aveva appena 26 anni) fu messo fuori rosa, con tanto di causa intentata al club.

Pur di continuare a giocare, dovette trasferirsi all’estero: prima nel Saint-Quentin (seconda serie francese) e poi nel Saint–Denis, squadra dell’isola di Reuniòn, nell’Oceano Indiano. Per quanto cercato da altri club di buon livello, era rimasto imprigionato nei dinieghi del suo club.

Di qui la causa e la sentenza del 15 dicembre 1995 della Corte di Giustizia Europea. Bosman aveva solo 31 anni, età che allora era ritenuta già ragguardevole per un calciatore. Il meglio era insomma già passato. Alla fine, ottenne solo un risarcimento di 350mila franchi svizzeri.

Che fine ha fatto Bosman?

Lasciato il calcio, cercò di rifarsi una vita come imprenditore, ma inanellando un fiasco dopo l’altro. Beneficiando perfino di donazioni del sindacato internazionale dei giocatori. Paradossalmente, proprio lui che aveva contribuito a far arricchire i futuri calciatori e una nuova losca figura: i procuratori.

Le due parti contendenti hanno avuto lo stesso triste destino: mentre Bosman ha sofferto di problemi di alcolismo e avuto problemi con la giustizia, l’RFC Liegi ha vinto una coppa di Belgio nel 1990 ed è perfino fallito, per poi essere rilanciato in anni recenti. Il periodo migliore per entrambi restano proprio gli anni ’80.

Come la sentenza Bosman ha cambiato il calcio?

La sentenza Bosman ha stravolto i campionati europei, ampliando il divario tra club ricchi e poveri e penalizzando i giovani calciatori oriundi, soffocati dall’arrivo di calciatori stranieri, spesso anche mediocri e meteore.

Chi ha risorse illimitate può assicurarsi i migliori, mentre i club medio-piccoli devono accontentarsi delle briciole. Del resto, basta vedere gli albi d’oro dei campionati nazionali e delle coppe europee per rendersi conto di come i vincitori finali siano quasi sempre i grandi club. A incidere anche i miliardi delle televisioni, che finiscono per premiare chi ha più tifosi e quindi bacini di utenza elevati.

La sentenza Bosman ha anche avuto due precedenti, consumatisi sempre in Premier league:

Herbert Kingaby fece causa all’Aston Villa nel 1912, club che dopo averlo ingaggiato voleva scaricarlo, ma perdendola;

George Eastham nel 1960 fece causa al Newcastle perché voleva impedire il suo trasferimento all’Arsenal. Vinse la causa, ma in pochi se ne accorsero.

