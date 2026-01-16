Sei un NPC! Cosa significa l’offesa che gira sui Social

Ecco cosa significa NPC, un termine legato al mondo dei videogame per riferirsi ai personaggi non giocabili.

“NPC” sta per Non-Player Character, termine che si riferisce ai personaggi nei videogame che fungono “da contorno“, che non sono giocabili, che seguono comportamenti prestabiliti dal computer e automatizzati. L’esempio più classico è il maggiordomo che molti in Tomb Raider chiudevano nel frigorifero.

Tuttavia, nei Social ha assunto una accezione negativa. NPC viene infatti utilizzato per offendere le persone. In particolare, coloro che agiscono in modo ripetitivo, che non sono dotate di un proprio pensiero indipendente, che seguono copioni prestabiliti o mettono in atto reazioni superficiali. Limitandosi a rispondere semplicemente a stimoli esterni, in modo automatizzato, senza ragionarci troppo su.

Le persone etichettate come “NPC” sono dunque quelle considerate come coloro che seguono il gregge, le mode. Non hanno senso critico. Dunque, sono prive di personalità.

Cosa significa NPC?

NPC è l’acronimo di Non-Player Character e si riferisce ai personaggi presenti nei videogame, i quali non sono selezionabili e giocabili, ma seguono comportamenti preimpostati e automatizzati decisi dal computer.

Al di fuori dei videogiochi, NPC assume significati diversi:

Social : termine offensivo con il quale si addita una persona come priva di personalità, pensiero indipendente, senso critico, che segue la massa. Ma può anche riferirsi a coloro che ripetono frasi e movimenti richiesti dai follower;

Not Politically Correct : qualcosa di non politicamente corretto;

Organismo della NATO: (NATO Programming Centre);

Acronimo utilizzato nei nomi delle società sportive, come la NPC Rieti nella pallacanestro.

