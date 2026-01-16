Sei un NPC! Cosa significa l’offesa che gira sui Social

Scritto il Luca Scialò
Pubblicato inTikTok Videogame

Ecco cosa significa NPC, un termine legato al mondo dei videogame per riferirsi ai personaggi non giocabili.

NPC” sta per Non-Player Character, termine che si riferisce ai personaggi nei videogame che fungono “da contorno“, che non sono giocabili, che seguono comportamenti prestabiliti dal computer e automatizzati. L’esempio più classico è il maggiordomo che molti in Tomb Raider chiudevano nel frigorifero.

Tuttavia, nei Social ha assunto una accezione negativa. NPC viene infatti utilizzato per offendere le persone. In particolare, coloro che agiscono in modo ripetitivo, che non sono dotate di un proprio pensiero indipendente, che seguono copioni prestabiliti o mettono in atto reazioni superficiali. Limitandosi a rispondere semplicemente a stimoli esterni, in modo automatizzato, senza ragionarci troppo su.

Le persone etichettate come “NPC” sono dunque quelle considerate come coloro che seguono il gregge, le mode. Non hanno senso critico. Dunque, sono prive di personalità.

Cosa significa NPC?

NPC è l’acronimo di Non-Player Character e si riferisce ai personaggi presenti nei videogame, i quali non sono selezionabili e giocabili, ma seguono comportamenti preimpostati e automatizzati decisi dal computer.

Al di fuori dei videogiochi, NPC assume significati diversi:

  • Social: termine offensivo con il quale si addita una persona come priva di personalità, pensiero indipendente, senso critico, che segue la massa. Ma può anche riferirsi a coloro che ripetono frasi e movimenti richiesti dai follower;
  • Not Politically Correct: qualcosa di non politicamente corretto;
  • Organismo della NATO: (NATO Programming Centre);
  • Acronimo utilizzato nei nomi delle società sportive, come la NPC Rieti nella pallacanestro.

Fonti:

Wikipedia

AndroidAyuda

- / 5
Grazie per aver votato!

Notifiche push abilitate

Grazie per aver abilitato le notifiche!

PubblicitàPubblicità

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Il presente Blog riporta il parere personale sui principali fatti di politica, attualità e altri argomenti del sociologo e copywriter Luca Scialò. Sebbene prevalentemente suffragati da fonti di siti esterni. Collaborano a titolo gratuito alcuni amici. Le immagini sono ricavate solitamente da Google License Creative Commons o da siti copyright free come Pixabay. Qualora in un articolo fossero state usate una o più immagini con diritto d'autore contattatemi in privato per la repentina rimozione. 

Tema Seamless News, sviluppato da Altervista

Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario