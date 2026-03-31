Scuola, Sanità, Lavoro: Italia sempre più americanizzata

A partire dagli anni ’90, con la fine dei vecchi partiti protagonisti della scena politica italiana, è iniziato lo smembramento della nostra economia e una serie di liberalizzazioni in tutti i settori.

Dopo il crollo dell’Unione sovietica, a partire dagli anni ’90 gli Stati Uniti d’America si sono sentiti di diritto padroni assoluti del Mondo. Hanno imposto le proprie politiche con ulteriore prepotenza all’Europa e al Sud America, hanno incluso nella propria orbita i paesi asiatici, hanno invaso militarmente diversi paesi mediorientali.

Utilizzando il braccio armato della Nato, ma anche agendo da soli, gli Usa hanno invaso buona parte del Globo, spargendo basi militari un po’ ovunque. E laddove non hanno agito palesemente con la forza delle armi, lo ha fatto in maniera subdola con i servizi segreti.

I casi più clamorosi sono quelli di Corea del sud e Giappone, che hanno sradicato le proprie tradizioni, abbracciando la cultura capitalista, individualista e liberista tipica americana.

Gli unici Stati che stanno facendo da margine all’espansione americana sono Cina e Russia, ma occorre anche capire ancora per quanto. Altri paesi alternativi sono Brasile e India, i quali però devono fare i conti con pesanti contraddizioni e dislivelli interni.

L’Italia pure sta risentendo dell’influenza americana, con un notevole peggioramento in settori chiave e sensibili della società: scuola, sanità e lavoro.

Il peggioramento in Italia di Scuola, Sanità e Lavoro

Il nostro paese ha risentito fortemente dell’influenza americana. Certo, il “sogno americano” ci accompagna dai primi del ‘900, quando iniziò il primo importante esodo degli italiani verso quella terra così lontana. Un altro arrivò nel Dopoguerra, quando però anche gli americani si stabilirono da noi, installando basi militari e influenzando pesantemente la nostra politica.

L’uccisione di Aldo Moro, che lavorava negli anni ’70 a un governo con il Pci di Berlinguer, resta il caso più emblematico di ciò. Il Presidente della Dc ricevette poco prima la visita poco amichevole del Segretario di Stato.

A partire dagli anni ’90, con la fine dei vecchi partiti protagonisti della scena politica italiana, è iniziato lo smembramento della nostra economia e una serie di liberalizzazioni in tutti i settori. Di qui:

lo smantellamento della Sanità pubblica;

il peggioramento della scuola italiana dove imperversa sempre più la violenza;

la perdita dei diritti acquisiti dai lavoratori.

E così, se non hai soldi non ti curi. Nelle mura scolastiche italiane si assiste a stragi simili a quelle americane. I posti di lavoro sono sempre più precari.

Aggiungiamoci poi altre questioni, come il radicamento di una cultura consumistica e competitiva, il quadro è completo.

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