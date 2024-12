Anche le scimmie si ubriacano: ecco come

Uno studio suggerisce che l’assunzione di etanolo da parte di animali selvatici avvenga in maniera regolare e possa avere benefici

Le festività sono ormai prossime e, come sempre capita in questo periodo, il consumo di alcol (o, più precisamente, etanolo) schizza alle stelle, favorito da pasti abbondanti e convivialità.

Ma non sono solo gli esseri umani a consumare etanolo ed esserne inebriati: anche vari animali selvatici lo assumono attraverso frutta fermentata e nettare, portando a volte all’insorgere di situazioni goliardiche.

Certo, nella maggior parte dei casi la frutta fermentata naturalmente raggiunge una gradazione alcolica appena dell’1-2%, ma sono state rilevate concentrazioni anche oltre il 10%, ad esempio in frutti troppo maturi delle palme panamensi.

Finora, però, si presumeva che l’assunzione non umana di etanolo fosse rara e per lo più accidentale; ora invece un gruppo di ecologhe sfida tale presunzione, suggerendo che essa avvenga al contrario in maniera regolare.

