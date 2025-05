Scienza: come riguadagnare la fiducia del pubblico?

Sotto attacco dai tempi del COVID-19, il mondo scientifico probabilmente ha bisogno di ripartire dalle basi nella comunicazione col pubblico

È il 2020 e il mondo è alle prese con la pandemia di COVID-19, che miete vittime sia dal punto di vista fisico che mentale; mentre si dà ovviamente precedenza al primo e il secondo viene per forza di cose messo in secondo piano, c’è un altro aspetto che risulta quasi completamente ignorato.

Le indicazioni mediche cambiano in continuazione, a partire da quali sono le mascherine più protettive, passando per qual è la distanza che le goccioline del virus riescono a percorrere, per finire a quali farmaci sono efficaci per combatterlo.

Col passare del tempo i pareri finalmente iniziano a convergere, fino ad arrivare a quello che si definisce consenso scientifico, ma ormai il danno è stato fatto: molte persone non credono più a ciò che dicono i medici e si affidano alla narrativa che, tra le numerose spuntate online, risuona meglio con la propria visione delle cose.

Ma quali sono le cause di questo disastro nella comunicazione della scienza, che tra l’altro non si limita al solo campo medico? È possibile per il mondo scientifico imparare dai propri errori e riconquistare la fiducia del pubblico? E se sì, quali sono i modi migliori per farlo?

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

