Scienza e magia unite per studiare il cervello umano

Sempre più studi sulle illusioni mostrano come il cervello umano abbia un modello della realtà in continuo aggiornamento

Siamo nel diciannovesimo secolo e un mago si sta esibendo in pubblico. L’uomo lancia più volte una palla in aria e la riprende; a un certo punto effettua lo stesso movimento, ma invece di lanciare la palla come al solito, la nasconde con la mano.

Fin qui niente di strano, ma tra gli spettatori si solleva un vocio meravigliato e iniziano a scrosciare gli applausi. Che succede? La risposta è tanto semplice, quanto incredibile: alla fine dello spettacolo, la maggior parte del pubblico dichiara di aver visto la palla librarsi in aria e poi sparire nel nulla.

L’illusione ha a che fare con una teoria che di recente ha guadagnato ampi consensi nella comunità neuroscientifica, tanto che alcuni propongono una riscrittura dei testi scolastici: quella del cervello predittivo, che determina la nostra visione della realtà in base a modelli mentali preesistenti.

Foto di 萩原 浩一 da Pixabay

