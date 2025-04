Con Scheda amici Facebook torna alle origini: come si attiva

Facebook introduce Scheda amici, una nuova funzionalità che consente di seguire solo i post degli amici, senza che appaiano più post di Influencer, siti web o altro che l’utente non segue. Una novità che riporta il Social alle origini, come quando seguivamo effettivamente solo i Feeds delle persone che avevamo tra i contatti. Mentre ultimamente il Social, usato ormai principalmente dagli Over 40, con i giovani proiettatati verso Social nuovi come Instagram ma soprattutto TikTok, si era trasformato in un aggregatore di notizie basato sugli algoritmi.

Impostare Scheda amici è piuttosto semplice, basta seguire pochi passaggi nelle Impostazioni personali.

Scheda amici su Facebook come si attiva

Come spiega Meta sulla propria pagina ufficiale, la Scheda Amici è inizialmente disponibile attraverso la barra di navigazione sul feed della Home ed è sempre possibile accedervi nella sezione Segnalibri dell’app.

Ecco come impostarla:

Fai click sull’immagine del tuo profilo nel feed Home; Fai click su Impostazioni e privacy; Fai click Impostazioni Pigia su Tab bar; Scegli di personalizzare la barra, quindi fai clic su “Amici ” e inserisci la scheda.

Ecco una Gif animata ideata da Meta per semplificare la spiegazione:

La novità, per ora, è stata lanciata in via sperimentale in Canada e Stati Uniti. Ma, come sovente accade, non tarderà ad arrivare anche da noi.

