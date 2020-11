Scarpe Lidl, dove trovarle e perché valgono così tanto

Tutti ormai avrete letto o sentito del fenomeno scarpe Lidl esploso in queste ore. Vuoi perché ne hanno parlato i mass-media, vuoi perché sui Social sono impazzati gli immancabili Meme.

Lidl è una catena di supermercati di origine tedesca, presente anche in Italia ormai da tempo. Fondata nel 1930, ppartiene allo Schwarz Gruppe, al pari di altre catene tedesche come Handelshof e Kaufland.

Da Lidl ci trovi di tutto un po’: da frutta e ortaggi alla panetteria, passando per i surgelati e gli snacks, fino a bevande, elettrodomestici ed utensileria.

Difficile insomma uscire da lì a mani vuote, anche perché ha una strategia di marketing molto furba: lanciare dei prodotti a cadenza settimanale, difficilmente ritrovabile nel breve periodo. Dunque tutti ci si buttano a capofitto. Proprio come successo per le scarpe Lidl.

Ma perché sono andate a ruba e vengono rivendute a prezzi folli? Scopriamolo di seguito, nonché dove possiamo trovare le scarpe Lidl.

Scarpe Lidl perché costano così tanto

Come riporta San Marino Tv, martedì 17 novembre i discount Lidl sono stati presi in quanto era possibile trovare, fino ad esaurimento scorte, la linea di sneakers blu e gialle con il marchio della catena europea di supermercati. Al prezzo di 12,99 euro. Il loro arrivo era atteso dalla scorsa estate.

Oltre alle scarpe Lidl, altri prodotti venduti sono stati:

le ciabatte da 4,99 euro

i calzini di spugna da 2,99 euro

le t-shirt da donna e da uomo da 4,99 euro

tutti prodotti a marchio Lidl. L’Italia non è stato l’unico Paese ad impazzire letteralmente per questo prodotto. Alla faccia del divieto di assembramenti e delle autocertificazioni. Si è ripetuto anche in altri Stati, ritenuti nell’immaginario collettivo più razionali e freddi come la (Madre patria di Lidl) Germania, la Finlandia, il Belgio e la Gran Bretagna.

Le scarpe Lidl sono adatte per chi ama lo “streetwear“, ossia uno stile di abbigliamento casual e comodo. Ma il vero motivo del grande successo, oltre alla strategia ormai collaudata del “fino ad esaurimento scorte” anche il bombardamento da parte di tanti influencer e Fashion blogger. Tra cui Fedez, che ha esposto i calzini.

Ma un’altra ragione, oltre alla smania di protagonismo che ormai impera nella nostra società, è stata pure l’occasione di rivendere tali scarpe ad un prezzo molto più elevato.

Scarpe Lidl e reattanza psicologica

Il fenomeno scarpe Lidl non è il primo, ovviamente. Già nei decenni scorsi si sono verificati casi di prodotti molto commerciali e comuni che hanno raggiunto cifre assurde solo perché non molto disponibili dal punto di vista quantitativo. E perché oggetto di un effetto emulazione. Fenomeno che coi Social odierni si è ampliato all’inverosimile.

Il fenomeno, inoltre, è già stato spiegato mediante il concetto di reattanza psicologica del 1966, introdotto dallo psicologo Jack Brehm. Il quale scoprì che a 2 anni, siamo attratti da ciò che è proibito o difficile da raggiungere. Una indole che conserviamo poi da adulti.

Come spiega Angolo Psicologia, Brehm scoprì che i bambini piccoli mostrano un interesse tre volte maggiore per gli oggetti che sono nascosti dietro una barriera di plexiglass trasparente. Mentre sono indifferenti a quelli facilmente alla portata.

Continuando a studiare questo fenomeno, scoprì in seguito che quando percepiamo che la nostra libertà di comportamento è minacciata, sviluppiamo un’intensa risposta emotiva: la reattanza psicologica, appunto.

Scarpe Lidl Amazon

Su Amazon, il colosso numero uno dell’e-commerce, è invece possibile trovare un solo paio a 130 euro. Magari da rivendere ad una base d’asta. Ecco di seguito il collegamento per acquistarle.

LIDL Scarpe sneackers TGL EU 40 UK 6,5 Fan Collection Limited Uomo Donna





Scarpe Lidl eBay

E’ anche possibile trovare scarpe Lidl su eBay ma bisogna partecipare generalmente ad un’asta. Se invece si vuole fare prima, i venditori mettono a disposizione anche l’opzione “Paga subito”, ma occorre sborsare tra i 500 e i mille euro.

Poco fa si è chiusa un’asta di 24 ore a 11.953,00 euro. Con 83 offerte.