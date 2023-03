Cambia scadenza alimenti: Ue vuol farci mangiare cibi scaduti

Dopo l’inserimento degli insetti nelle nostre abitudine alimentari, l’Ue ora cambia anche la data di scadenza degli alimenti

Unione europea, croce e delizia. Alcune direttive hanno cambiato in meglio l’impianto legislativo italiano, altre hanno distrutto interi settori nostrani che rappresentavano eccellenze, o li hanno comunque penalizzati.

Dopo l’inserimento degli insetti nelle nostre abitudine alimentari, l’Ue ora cambia anche la data di scadenza degli alimenti. O, comunque, la dicitura, che si presterà a pericolose interpretazioni…

Come cambia la scadenza degli alimenti

Come diceva Nanni Moretti: “le parole sono importanti“. E ciò vale ancora di più per la salute. Come riporta Tgcom24, l’Unione Europea vuole ridurre l’enorme spreco alimentare in atto tra i paesi membri, stimati in 57 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (127 chili per abitante) prodotti ogni anno. Con un costo a carico dei Ventisette paesi membri di circa 130 miliardi di euro.

Come combattere tutto ciò? Allungando la vita degli alimenti tramite “una migliore comprensione della data di scadenza“. E per fare ciò, Bruxelles intende sostituire la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro” con “Spesso buono oltre…“.

Perché nuova dicitura della scadenza dei cibi è pericolosa

Il che vuol dire tutto e non vuol dire niente. Ed è molto pericoloso. Se infatti l’attuale dicitura in uso danni non dà una data categorica (parla di “preferibilmente” ) ma comunque ci consiglia di consumare il cibo o la bevanda in questione entro quella data, la nuova parla invece di “spesso buono“. Cioè il prodotto in questione potrebbe essere buono, ma anche no. Insomma, una follia, perché alcuni cibi scaduti sono molto dannosi per l’organismo.

Forse, più che per combattere lo spreco di cibo, l’Ue vuole mitigare la carenza di cibo che certe recenti scelte geopolitiche discutibili stanno comportando. E anche per i farmaci e per i presidi sanitari. Sebbene a mancare, guarda caso, siano quelli prescrivibili…

Ricevi news senza censure su Telegram

– / 5 Grazie per aver votato!