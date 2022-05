Bitcoin, Satoshi Nakamoto è una donna? L’ipotesi al WEF 2022

Quarto giorno del World Economic Forum 2022, meglio noto anche con l’acronimo WEF. Un’agorà molto discusso, dove, pare, si decidono i destini del Mondo. Con programmazioni anche di lungo corso.

In questa quarta giornata, come riporta Cointelegraph, si discute sul ruolo delle donne nel cosiddetto Web3. Ma anche su come l’ecosistema decentralizzato (noto anche come DeFi), può essere una grande occasione per vedere avanzare proprio il ruolo delle donne nella Newest economy.

Proprio la caporedattrice di Cointelegraph, Kristina Lucrezia Cornèr, ha moderato un panel dal titolo inequivocabile “Perché il Web3 ha bisogno di donne in prima linea”. Nel quale hanno partecipato, tra gli altri, il vicepresidente di Meta Nicola Mendelsohn, il CEO del Global Blockchain Business Council Sandra Ro, Sarah Endline della Harvard Business School e il capo delle relazioni con il governo di Splunk, Bill Wright.

Ed è qui che è arrivata una clamorosa ipotesi, forse più una boutade: Satoshi Nakamoto potrebbe proprio essere una donna. A dirlo Mendelsohn, con queste parole:

Te ne darò uno: Satoshi Nakamoto. Voglio dire, diamo tutti per scontato che sia un uomo, giusto? È questo il nostro pregiudizio? È solo un nome, potrebbe benissimo essere una donna

“I will give you one: Satoshi Nakamoto. I mean, we all assume it’s a man, right? Is that our bias? It’s just a name — it could well be a woman.”