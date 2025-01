Sasso carta forbice, il trucco per vincere sempre

Vediamo di seguito come si gioca a sasso carta forbice e come vincere sempre secondo esperti e studi universitari.

Con il nome piuttosto semplice “Sasso carta forbice” siamo soliti chiamare un gioco dalle origini antiche proveniente dalla Cina: la morra cinese. Il suo nome originale parrebbe essere shoushiling e le sue origini risalirebbero alla dinastia Han (206 a.C. – 220 d.C.). Sebbene non manchino anche versione rivisitate, per esempio ispirate all’anime Pokemon.

La denominazione semplicistica sasso, carta e forbice si riferisce ai simboli che raffiguriamo con un semplice gesto delle mani. A rappresentare appunto quei 3 oggetti, il cui valore può sopraffare o essere a sua volta sopraffatto, dall’altro.

Poche regole semplici, per un gioco divertente e spassoso, col quale si decretano anche scelte da fare, a chi tocca il primo turno o svolgere anche noiose incombenze. Tornato popolare nella seconda stagione di Squid game.

Per quanto sembri piuttosto casuale, diverse ricerche hanno dimostrato che non manchino strategie e pare che un gesto possa dare maggiore possibilità di vincere rispetto a un altro.

Vediamo di seguito come si gioca a sasso carta forbice e come vincere.

Come si gioca a sasso carta forbice

Come si gioca alla morra cinese? Vediamo le poche semplici regole alla base di questo antico gioco che non conosce età, oggi giocabile anche in formato digitale su app e giochi per il Pc.

Come dicevamo, il gioco è piuttosto semplice: 2 giocatori si pongono uno di fronte all’altro, tenendo la mano chiusa a pugno, facendola dondolare davanti a sé. Mentre fanno questo movimento, scandiscono la frase:

Sas-so-Car-ta-For-bi-ci

Dopodiché aprono la mano e pongono le dita in base all’oggetto che vogliono raffigurare, in questo modo:

Sasso → mano chiusa a pugno;

Carta → mano aperta con le dita stese;

Forbici → mano chiusa a pugno con indice e medio stesi.

La vittoria si decreta in questo modo:

la carta sconfigge il sasso perché lo avvolge;

il sasso sconfigge le forbici perché le schiaccia;

le forbici sconfiggono la carta perché le taglia;

se i due giocatori fanno la stessa mossa, nessuno vince e si gioca di nuovo.

In base allo scopo della morra cinese, si può ripetere il turno una o più volte. Per esempio, se serve per stabilire a chi tocca qualcosa, basterà un solo turno. Se invece si vuole giocare per decretare un vincitore, allora si possono effettuare più turni a piacere. Magari creando dei veri e propri tornei ad eliminazione o a punteggio se si è più di due.

Come vincere sempre a sasso carta forbice

Come riporta Linkiesta, esistono dei trucchi per provare a vincere sempre.

Gli esperti per esempio ritengono che in genere come prima mossa le persone tendano a esprimere il sasso. Magari potrebbe essere dunque ideale fare il segno della carta come prima mossa per provare a vincere subito.

Il secondo consiglio riguarda il secondo turno. La persona che perde molto spesso, tende a fare la mossa che gli avrebbe consentito di vincere nel turno precedente. Chi vince, di contro, tende a ripetere la sua mossa vincente molto spesso.

Dunque, ricordando questi piccoli meccanismi inconsci, potrebbe portare a vincere al secondo turno. In che modo? Se abbiamo perso l’ultimo turno, dobbiamo giocare non la mossa che avrebbe vinto, ma quella che avrebbe perso. Per esempio, se abbiamo perso con forbice, non dobbiamo giocare sasso, ma carta. In virtù anche del fatto che, se l’avversario ha vinto con sasso, tenderà a ripetere sasso.

Di contro, se nell’ultimo turno abbiamo vinto, dobbiamo cambiare e giocare proprio con la mossa che avrebbe battuto la nostra giocata. Se abbiamo vinto con sasso, meglio giocare carta.

Un ultimo consiglio proviene da uno studio cinese del 2011, il quale suggerisce che è meglio giocare bendati o a occhi chiusi, proprio per non farsi influenzare dalle scelte dell’avversario. Pare infatti che quando si vede la mossa dell’avversario, si tende a riprodurla in modo inconsapevole. Ovviamente, occorre anche fidarsi del responso che ci viene detto visto che non guardiamo cosa l’altro ha espresso.

Secondo una ricerca britannica (condotta da Richard Cook, Geoffrey Bird, Gabriele Lünser, Steffen Huck and Cecilia Heyes) dello stesso anno, giocare a occhi chiusi farebbe vincere con una certezza del 32,4% e pareggiare il 36,%.

Qual è il trucco per vincere a carta forbice sasso

In realtà, esistono tanto di studi universitari dedicati alla morra cinese. Del resto, per quanto possa sembrare un gioco banale e casuale, in realtà subisce influenze statistiche e psicologiche. Dunque, è meritevole di attenzione.

Alcune ricerche ritengono che il gesto maggiormente perdente sia il sasso. Graham Walker – esperto di morra cinese che partecipa ai campionati della US Association of Rock, Paper, Scissors (USARPS) – ha affermato senza mezzi termini che «il sasso è per i principianti».

Quest’ultimo dà un altro suggerimento:

difficilmente il vostro avversario giocherà per tre volte di fila la stessa cosa

Questo perché, secondo gli psicologi, i comportamenti umani non sono del tutto casuali. Pertanto, se il vostro avversario gioca un segno per due volte consecutive, si potrebbe provare ad esprimere il segno che avrebbe perso contro quello espresso due volte di seguito. Per esempio, se ha giocato 2 volte carta, potremmo provare a giocare sasso.

Una ricerca dell’Università di Zhejiang conferma quanto dicevamo prima riguardo al fatto che ci sono buone probabilità che se un giocatore vince un turno, in quello dopo tenderà a ripetere la stessa mossa. Viceversa, se invece perde, è probabile che giocherà il segno che avrebbe vinto contro quello che ha appena giocato.

Qual è il segno che vince sempre a morra cinese?

Infine, sempre Graham Walker, suggerisce che le forbici vengono giocate meno spesso di carta e sasso. Pertanto, giocare carta potrebbe aumentare la possibilità di vincere.

